نمایندگان اردبیل گزینه خاصی برای معاونت استاندار پیشنهاد ندادند

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا گزینهای از سوی نمایندگان برای دو سمت معاونت عمرانی و سیاسی امنیتی استانداری اردبیل مطرح شده است یا نه، تصریح کرد: ما هیچ گزینهای پیشنهاد نکردیم.
وی افزود: نمایندگان استان علاقهای به دخالت و ارائه گزینه نیستند و در مقابل در صورتی که استاندار اردبیل برای گزینه خاصی نظرات نمایندگان را درخواست کند، نظرات خود را اعلام میکنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به اهمیت این دو معاونت انتظار میرود گزینههای مناسب از سوی استاندار معرفی شود.
فیضی افزود: تأکید نمایندگان انتخاب شایستهترین اشخاص است که بتوانند در راستای توسعه استان قدم بردارند.
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