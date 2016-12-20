احداث فضاهای آموزشی ویژه معلولان در قرچک ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در مراسم افتتاح مدرسه زنده یاد عباس باقری که در روستای قشلاق داودآباد و با حضور مسئولان برگزار شد با تقدیر از خانم سیمین ساغرچی و سایر خیرین مدرسه ساز، اظهار داشت: کمک و احسان در دین اسلام به ویژه مذهب تشیع از جایگاه والایی برخوردار است.

وی بیان کرد: از اینکه خیرین در موضوعات مختلف به ویژه مدرسه سازی به کمک دولت می آیند، جای تقدیر دارد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان قرچک افزود: دولت به لحاظ مسائلی که از گذشته به ارث برده متحمل مشکلات زیادی است که باید با مشارکت مردم مرتفع شود.

وی با بیان اینکه مدرسه سازی در شهرستان قرچک با حضور خیرین به منصه ظهور و بروز رسیده، یادآور شد: در قرچک کودکان معلول نیاز به فضای آموزشی دارند که نیاز است خیرین به این حوزه نیز دقت داشته و در بحث آموزش معلولین به کمک ما بیایند.

مرسلپور همچنین از خیرین خواست برای رفع مشکلات مدارس قلع و قمعی شهرستان قرچک مشارکت کنند.

گفتنی است این مراسم با حضور خیرین مدرسه ساز، معاون مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، معاون اداره نوسازی مدارس استان تهران، بخشدار مرکزی قرچک، مدیر آموزش و پرورش، خانواده معظم شهدا و برخی مسئولان دیگر برگزار شد.