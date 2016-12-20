۸۶ مورد خلع ید و رفع تصرف در استان زنجان انجام گرفته است

خلیل آقاجانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۹ ماهه سالجاری ۸۶ مورد خلع ید و رفع تصرف در بیش از ۲۲۹ هزار هکتار از اراضی استان زنجان صورت گرفته است، افزود: طی این بازه زمانی ۶۳۶ مورد پیشگیری از تصرف انجام گرفته که مساحت بیش از ۲۳۸۱ هکتار بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۷۴ دستگاه ماشین آلات و ادوات توقیف شده و ۹۷۱ مورد گزارشات مردمی به سازمان ارجاع شده است.

آقاجانلو تاکید کرد: طی نه ماهه سالجاری ۹۳ مورد اطفا ء حریق در مراتع و اراضی استان انجام گرفته که بیش از ۱۵۸۳ هکتار از مساحت استان زنجان را شامل می شود.

وی گفت:منابع طبیعی مهمترین میراث انسانها بوده و توجه به حفظ و صیانت آن عزم جدی و مشارکت عمومی مردم را می طلبد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تصریح کرد: حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع نیازمند مشارکت مردم و مدیریت درست است.

آقاجانلو افزود: حفاظت از منابع طبیعی سلامتی مردم را تامین می کند و باید برای تحقق این امر باید تلاش کرد.