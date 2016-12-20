دلار به ۴۰۰۰تومان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(سهشنبه) تهران، قیمت هر دلار با ۳۸ تومان افزایش به ۳۹۸۱ تومان رسید؛ این در حالی است که یورو ۴۲۵۰ تومان، پوند ۴۹۲۵ تومان، درهم امارات ۱۱۱۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۳ تومان است.
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۳ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۵۲۶ تومان است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۹۸ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۱۸ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۹۷ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۱۳۳ دلار و ۸۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۲ هزار و ۵۲۶ تومان
|دلار
|۳۹۸۱ تومان
|یورو
|۴۲۵۰ تومان
|پوند
|۴۹۲۵ تومان
|لیر ترکیه
|۱۱۶۳ تومان
|درهم امارات
|۱۱۱۰ تومان
نظر شما