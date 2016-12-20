  اقتصاد
  اقتصاد ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

در جریان معاملات بازار آزاد؛

دلار به ۴۰۰۰تومان نزدیک شد

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار با ۳۸ تومان افزایش، به ۳۹۸۱ تومان رسید. این در حالی است که بازار سکه ثبات نسبی را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(سه‌شنبه) تهران، قیمت هر دلار با ۳۸ تومان افزایش به ۳۹۸۱ تومان رسید؛ این در حالی است که یورو ۴۲۵۰ تومان، پوند ۴۹۲۵ تومان، درهم امارات ۱۱۱۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۳ تومان است.

هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۳ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۵۲۶ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(سه شنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹۸ هزار تومان
ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۹۷ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۳ دلار و ۸۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۵۲۶ تومان
دلار ۳۹۸۱ تومان
یورو ۴۲۵۰ تومان
پوند ۴۹۲۵ تومان
لیر ترکیه ۱۱۶۳ تومان
درهم امارات ۱۱۱۰ تومان

    ميلاد IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      افزايش قيمت دلار براي توسعه صادرات مفيده

