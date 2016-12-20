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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

«یلدا شب طولانی انتظار» در شبکه قرآن روی آنتن می رود

«یلدا شب طولانی انتظار» در شبکه قرآن روی آنتن می رود

ویژه برنامه «یلدا شب طولانی انتظار» در شب یلدا روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «حاضر غایب» که سه شنبه ها از مسجد مقدس جمکران با محوریت مهدویت از این شبکه پخش می شود در شب یلدا با عنوان «یلدا شب طولانی انتظار» روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود .

این برنامه با موضوع همدلی خانواده منتظر در یلدای انتظار و با حضور حجت الاسلام والمسلمین ملایی امشب ساعت ۱۹:۳۰ از مسجد مقدس جمکران پخش می شود .

گزارش های تصویری مکمل با موضوع برنامه، پخش وله های گرافیکی با موضوع شب یلدا و بخش های متنوع دیگر از جمله آیتم های در نظر گرفته شده در این برنامه است .

کد مطلب 3855210

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