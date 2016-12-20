پوتین: حادثه برلین شوک آور بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در پیامی خطاب به «یوآخیم گواک» همتای آلمانی خود با ابراز همدردی نسبت به حادثه برلین که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر شد، آورده است: آنچه در برلین روی داد حادثه ای شوک آور و جنایتی هولناک بود.

رئیس جمهوری روسیه همچنین خاطر نشان کرد: مسکو با بازمانده های حادثه برلین همدردی کرده و در این زمینه آماده همکاری های لازم است.

پلیس برلین امروز صبح اعلام کرد: تلفات حادثه تصادف عمدی و ورود ناگهانی یک دستگاه کامیون به بازار کریسمس در شهر برلین پایتخت آلمان به ۱۲ کشته و ۴۸۸ زخمی افزایش یافت.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.