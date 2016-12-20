  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

پوتین: حادثه برلین شوک آور بود

پوتین: حادثه برلین شوک آور بود

رئیس جمهوری روسیه در پیامی به همتای آلمانی خود حادثه برلین را شوک آور قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در پیامی خطاب به «یوآخیم گواک» همتای آلمانی خود با ابراز همدردی نسبت به حادثه برلین که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر شد، آورده است: آنچه در برلین روی داد حادثه ای شوک آور و جنایتی هولناک بود.

رئیس جمهوری روسیه همچنین خاطر نشان کرد: مسکو با بازمانده های حادثه برلین همدردی کرده و در این زمینه آماده همکاری های لازم است. 

پلیس برلین امروز صبح اعلام کرد: تلفات حادثه تصادف عمدی و ورود ناگهانی یک دستگاه کامیون به بازار کریسمس در شهر برلین پایتخت آلمان به ۱۲ کشته و ۴۸۸ زخمی افزایش یافت.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 3855216
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها