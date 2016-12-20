«زندگی دوم» اس. جی واتسون در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اثری دیگر از اس. جی واتسون با عنوان «زندگی دوم» با ترجمه شقایق قندهاری از سوی نشر آموت منتشر شد.
واتسون نویسنده رمان مشهور «پیش از آنکه بخوابم» است که به تازگی نسخهای سینمایی از آن نیز ساخته شده است.
در خلاصه داستان این رمان آمده است: جولیا به ظاهر، زندگی خوبی دارد، اما هنگامی که متوجه میشود خواهرش در حمله فرد ناشناسی به قتل رسیدهاست، میخواهد هرطور شده به علت آن پی ببرد. پس از مدتی، زمانی که تصور میکند پلیس موفق نشده سرنخی پیدا کند، تصمیم میگیرد خودش وارد عمل شود. درهمین رابطه سعی میکند با هویت خواهرش وارد سایتهای اینترتی شود که خواهرش به آن ها سر میزده است، اما همه ما رازهایی داریم که...
این رمان در زمان انتشار در انگلستان مورد اسقبال قابل توجه نشریات انگلستان قرار گرفته است. از جمله روزنامه ساندی تایمز آن را اثری جذاب، خیرهکننده و پر دلهره معرفی کرده و روزنامه دیلی میرور نیز از آن به عنوان اثری دارای پرداخت داستانی حیرتانگیز و به نهایت گیرا که رفتهرفته هولناک میشود یاد کرده است.
اس. جی. واتسون نویسنده این اثر در میدلند انگلیس به دنیا آمد و ساکن شهر لندن است. او در دانشگاه بیرمینگام در رشته فیزیک تحصیل و سپس به شهر لندن نقل مکان کرد و آنجا در بیمارستانهای متعددی کار کرد تا سرانجام در حوزه شنواییسنجی صاحب تخصص شد. نخستین اثر او، «پیش از آن که بخوابم» رمانی برنده جوایز مختلف، به بیش از چهل زبان ترجمه شده و بیش از چهارمیلیون نسخه از آن به فروش رفته است. براساس همین رمان فیلمی نیز ساخته شده است که بازیگران صاحب نامی در آن ایفای نقش کردهاند.
رمان «زندگی دوم» نوشتهی «اس. جی. واتسون» با ترجمهی «شقایق قندهاری» در ۵۶۰ صفحه و به قیمت ۳۸۰۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.
نظر شما