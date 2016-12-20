سید مصطفی به حق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا سال گذشته واردات حبوبات از دیگر کشورها آزاد بود و به همین دلیل هم فراوانی حبوبات در سطح بازار و تعادل در قیمت‌ها را شاهد بودیم.

وی بیان داشت: امروز اگر شاهد افزایش قیمت نخود و لوبیا چیتی هستیم به خاطر این است که هم کشت آن در داخل زیاد نبود و هم واردات آن منع شده است.

رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان تصریح کرد: نخود را از هندوستان و ترکیه وارد می‌کردیم که پس از منع واردات حبوبات، نخود از کرمانشاه می‌آوریم و چون باید نخود کرمانشاه در سطح کشور توزیع شود بنابراین واردات آن به اصفهان کم و در نتیجه با قیمت بالا به دست مشتری می‌رسد.

وی با بیان اینکه لوبیا چیتی نیز از سمت الیگودرز و دهاقان شهرضا به اصفهان وارد می‌شود، ادامه داد: این میزان واردات لوبیا چیتی کفاف نیاز مردم اصفهان را نمی‌دهد.

به حق با اعلام اینکه وقتی قیمت حبوبات بالا برود به طور قطع تقاضا کاهش می‌یابد، افزود: امروز میزان حبوبات به اندازه تقاضای مردم اصفهان موجود است.

رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان تصریح کرد: در اصفهان به دلیل بحران آب هیچ یک از حبوبات کشت نمی‌شود و طی این سالها حبوبات یا از دیگر استان‌ها یا از خارج وارد شده است.

وی با بیان اینکه اگر چه واردات حبوبات منع شده اما واردات برنج همچنان ادامه دارد، ادامه داد: در عدس هیچ افزایش قیمتی نداشتیم به دلیل اینکه واردات عدس در سال گذشته بسیار فراوان و از کانادا بود، نیاز امسال را نیز پاسخگو است.

به حق با اشاره به اینکه ماش زیاد خریدار ندارد و بخاطر همین قیمت آن بالا نیست، ادامه داد: ماش تنها در دو یا سه استان از جمله خرم آباد و کازرون شیراز کشت می شود.