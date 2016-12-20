آموزه های دینی ما ۱۰۰ درصد با دیدگاه های فمنیستی مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده پیش از ظهر امروز در نشست با بانوان عضو شوراهای شهر و روستای استان خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: با هم فکری می توانیم با ابلاغ به فرمانداران برخی از مشکلات را برطرف کنیم به طور مثال اگر در شهرستانی ورزشگاهی وجود دارد می توان در هفته چند روز را در اختیار بانوان قرار داد.

وی با بیان اینکه این جلسات باید با نگاه کارشناسی انجام گیرد، عنوان کرد: متاسفانه اجرائیات ما مطالعه محور نیست به همین دلیل این تقاضا می شود که در جلسات آینده با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده به منظور ارائه راه حل برای مقابله با مشکلات حضور یابیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: میان کارفرما و کارگر نباید نگاه تقابل وجود داشته باشد زیرا این مهم باعث ایجاد مشکل می شود، در آموزه های دینی ما و نظام جمهوری اسلامی همه بر حفظ حرمت و کرامت زن تاکید کرده اند. اکنون بیش از ۶۰ درصد از دانشجویان ما را بانوان تشکیل می دهند که این یک دستاورد است.

حسین زاده عنوان کرد: باید قبول کرد که یکسری محدودیت ها برای بانوان در سراسر جهان و حتی کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد اما باید عنوان کرد که آموزه های دینی ما ۱۰۰درصد با دیدگاه های فمنیستی متفاوت است زیرا که جایگاه زن در آموزه های ما بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه مایه افتخار من است که تعدادی از دانشجویانم در مقطع کارشناسی ارشد، بانوان روستایی هستند، گفت: امیدواریم با تلاش و پشتکار ویژه جایگاه زن را بیش از این در جامعه ارتقا دهیم.