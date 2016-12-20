به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «سامانه شبیه‌سازی مدیریت عملیات چاپخانه» که به سفارش و حمایت اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر تعدادی از اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف و فردوسی مشهد و با مشاوره تعدادی از اساتید ایرانی خارج از کشور طراحی شده است، رونمایی شد.

«سامانه شبیه‌سازی مدیریت عملیات چاپخانه» با حضور سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمودرضا برازش، مدیرکل اداره چاپ و نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهروز فتحی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اساتید دانشگاه و جمعی از کارشناسان چاپ صبح امروز سه‌شنبه (۳۰ آذرماه) در محل سالن جلسات این معاونت، رونمایی شد.

صالحی در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه آموزش عنوان کرد: حمایت از بخش‌های زیرساختی یکی از حوزه‌هایی بود که در این دوره مورد تاکید قرار داشت. این طرح نیز یکی از قطعات این پازل بود که به آموزش زیرساختی می‌پردازد. ارتباط چندانی میان دانشگاه و صنعت چاپ کشور وجود نداشت و با توجه به عُلقه‌ای که به تحصیلات عالی در کشور وجود دارد، تلاش شد در بخش آموزش چاپ از ظرفیت دانشگاه‌ها کمک گرفته شود.

به گفته وی، یکی از دلایلی که صنعت چاپ ایران نتوانسته است به جایگاه خود در منطقه و جهان دست یابد، درگیر نشدن دانشگاه در حوزه صنعت چاپ است و لذا باید انگیزش لازم در این حوزه ایجاد شود تا دانشگاه‌های مختلف بتوانند در این حوزه فعالیت کنند که انشاءالله پس از طراحی این سامانه شبیه سازی، ارتباط‌های خوبی برقرار خواهد شد.

صالحی مدیریت سنتی چاپخانه‌ها را مشکل دیگر در مدرن شدن آنها دانست و گفت: مدیریت سنتی در فضای چاپخانه‌ها پاسخگوی شرایط جدید نیست. بخش زیادی از صنعت چاپ ما مدیریت سنتی دارد و باید تلاش کنیم با گذر از این مرحله وارد مدیریت مدرن شویم. با برگزاری کلاس نمی‌توانیم به این هدف دست بیابیم زیرا برخی از این عادت‌ها در درون برخی مدیران چاپخانه‌ها نهادینه شده است. باید تلاش شود از طریق درگیر کردن مدیران در سامانه‌های اینچنینی، این هنجار جدید را به یک عادت تبدیل کنیم و از مرحله سنتی به مرحله مدرن گذار کنیم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گسترش بازی‌های رایانه‌ای در حوزه آموزش، گفت: بازی‌های رایانه‌ای در حوزه آموزش پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و در آموزش زندگی روزمره بسیار عمیق شده‌اند. این بازی‌ها به دلیل تکرار و تمرین در درونی کردن عادات بسیار موفق بوده‌اند زیرا ترکیبی از آموزش، مهارت و بازی هستند.

صالحی ادامه داد: با طراحی چنین سامانه‌ای دو وظیفه ایجاد می‌شود؛ اول اینکه ارتباط با دانشگاه‌ها را افزایش دهیم و به این سمت برویم که خروجی از دانشگاه را افزایش دهیم و به سمتی حرکت کنیم که دانشگاه‌ها به سمت حوزه چاپ گرایش پیدا کنند. از سوی دیگر باید تلاش شود تا این سامانه از طریق ایجاد انگیزه در میان چاپخانه‌داران ترویج شود تا بتوانیم به سمت مدیریت مدرن در چاپخانه‌ها حرکت کنیم.

در ادامه این مراسم، محمودرضا برازش به معرفی «سامانه شبیه‌سازی مدیریت عملیات چاپخانه» پرداخت و گفت: هدف از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه، تولید ابزاری است که از طریق آن بتوان مدیریت عملیات در یک چاپخانه را به صورت کاربردی به دست اندرکاران این صنعت و دانش‌پژوهان آموزش داد.

وی افزود: این سامانه زیر نظر اساتید دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه فردوسی مشهد و با مشاوره برخی از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارجی طراحی شده است. این نرم افزار شبیه ساز، فضایی را ایجاد می‌کند تا کاربران در یک بازه زمانی معین به هدایت چاپخانه بپردازند و با شرایط مدیریت در چاپخانه‌ها آشنا شوند. همچنین چندین کاربر می‌توانند به‌طور همزمان به این سامانه متصل شده در مدیریت فضای چاپخانه با یکدیگر رقابت کنند.

برازش با اشاره به تعمیم این نرم‌افزار به دیگر حوزه‌های مدیریتی عنوان کرد: این نرم افزار شبیه ساز می‌تواند مدل خوبی برای صنایع و بخش‌های دیگر از جمله حوزه نشر باشد.

در ادامه این برنامه توضیحاتی درباره داده‌های سامانه و معرفی بخش‌های آن انجام شد و درباره راه‌های گسترش این سامانه به حوزه‌های دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، نرم افزارهای شبیه‌ساز مدیریت عملیات در دانشگاه‌های معتبر جهان کاربردهای آموزشی فراوانی دارد و این اولین نمونه از نرم افزارهای این چنینی تولید شده در ایران است.