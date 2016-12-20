سالم صلواتی در پاتوق فیلم کوتاه تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه از سری سوم «سینما آینده» پاتوق فیلم کوتاه، شب گذشته دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور فرید فرخندهکیش مدیرعامل انجمن، بن بهمنی مدیر جشنواره یونیورسال ۲۰۱۶، فرنوش حبیبنژاد مدیر روابط عمومی و همچنین اعضای شورای حمایت از تولید در سالن شماره سه پردیس چارسو برگزار شد.
طبق روال هر هفته که بخش نخست مراسم به «هر پاتوق، یک تقدیر» اختصاص دارد، سالم صلواتی از سوی این انجمن مورد تقدیر قرار گرفت و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران لوحی را به رسم یادبود به این فیلمساز که اخیرا موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوری هفدهمین جشنواره «ماکائو» برای فیلم «آینههای پریده رنگ» شده است، تقدیم کرد.
اهدای جایزه از طرف مدیر جشنواره یونیورسال ۲۰۱۶ به صلواتی برای کارگردانی فیلم «بادبادکهای بیباد» بخش دیگری از مراسم پاتوق فیلم کوتاه شب گذشته بود. صلواتی، بیان کرد: ارزش این جایزه و تقدیر برای من جدا از همه جوایزی است که تاکنون دریافت کردهام، به این دلیل که این مراسم تقدیر برای منِ «سالم صلواتی» با همه ضعفها و قوتهایی است که در کارم دارم.
وی با یادآوری سالهای دور فیلمسازیاش، گفت: لازم میدانم پس از ۲۷ سال از تمامی عزیزانی که در این سالها و از ساخت اولین فیلم کوتاهم کنارم بودند و یاریام کردند تشکر کنم. در اصل فیلمهایی که آنها ساختهاند امروز موجب تقدیر من شده است. این تقدیر شروع تازهای برای کارهای آتی ام است.
شب گذشته فیلمهای «روتوش» ساخته کاوه مظاهری، «اکسیدان» ساخته عباس نظامدوست، «سوزنبان» اثر مهدی خرمیان، «ساختمان شماره۱۳» ساخته امیرغلامی، «بازگشت» اثر احسان ملازاده و «پرواز آلیس» ساخته امانوئل سادا از کشور فرانسه برای حاضران در سالن نمایش داده شد.
«سینما آینده» پاتوق فیلم کوتاه دوشنبههای هر هفته ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل پردیس چارسو برگزار میشود و علاقمندان میتوانند در این محفل به تماشای جدیدترین فیلمهای کوتاه ایران و جهان بنشینند.
سری سوم پاتوق فیلم کوتاه با حضور همزمان اعضای شورای حمایت از تولید در محل پردیس چارسو جهت گفتگوی مستقیم با فیلمسازان جوان و خصوصا فیلم اولی همراه است.
