۱۰ کانکس بازیافت و پسماند در سطح شهر سمنان فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، حمیدرضا پیوندی با بیان اینکه فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا باید در جامعه نهادینه شود، ابراز داشت: سازمان با اهداف استفاده مجدد از مواد و انرژی، کاهش آلودگی بهداشتی، برای حفاظت از محیط‌ زیست، کاهش دفن زباله و عدم‌از بین رفتن زمین‌های مناسب در طبیعت، اشتغال‌زایی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد منافع اقتصادی اقدام به افزایش نصب کانکس های بازیافت کرده است.

وی بازیافت را مهم‌ترین مفهوم در مدیریت پسماند دانست و افزود: منشأ مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتی‌ها، منازل مسکونی و صنایع هستند و برای آسان‌تر کردن امر بازیافت به‌طور معمول ‌دو نوع جداسازی مواد صورت می‌گیرد که «تفکیک در مبدأ» و «تفکیک در مقصد» مورد نظر است که نصب کانکس می تواند در وقت و انرژی صرفه جویی کند.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان همچنین گفت: نصب کانکس می تواند مردم را به مقوله بازیافت و تفکیک زباله از مبدا سوق دهد و این تشویقی است که با انجام آن می توان اقداماتی را انجام داد مه در آینده می تواند بهره وری اقتصادی را به همراه داشته باشد.

پیوندی در ادامه تصریح کرد: تاکنون شهروندان به مقوله بازیافت استقبال زیادی نشان دادند و این نشان می دهد که آموزش ها در این زمینه بسیار موثر است لذا باید به منظور ایجاد فرهنگ سازی بیشتر از کودکان و مدارس ابتدایی کمک گرفت تا بازیافت از مبدا را بیشتر بتوان در خانواده ها به عنوان یک فرهنگ نهادینه کرد.

وی افزود: حجم زیادی کاغذ در ادارات دولتی به مصرف می رسید و امیدواریم بتوانیم با آموزش کارمندان و مدیران دستگاه هایی اجرایی آنها را نیز به این سو سوق دهیم که بازیافت در ادارت نیز به عنوان یک ضرورت بتواند از هدر رفتن کاغذ این کالای گرانبهای طبیعت به نحو مطلوب جلوگیری کند.