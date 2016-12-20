انعقاد ۱۳۰۰میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری در بنادر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، طی مراسمی به مناسبت روز ملی حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، استانداران استان های ساحلی، مدیران کل بنادر جنوبی و شمالی کشور و مدیران و فعالان صنعت حمل و نقل دریایی، ۶۰ قرارداد سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی برای توسعه بنادر کشور به ارزش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منعقد شد.

جاسم جادری استاندار هرمزگان و اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان نیز در این مراسم حضور داشتند.

از مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور که شب گذشته با بخش خصوصی مربوطه به امضاء رسید، بیشترین مبلغ سرمایه گذاری به اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعلق دارد که شامل ۱۷ پروژه به ارزش یکهزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.

از جمله مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری بنادر هرمزگان، احداث مخازن LPG با میزان سرمایه گذاری ۸۸۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۶۵ نفر در بندر خلیج فارس و همچنین احداث پایانه صادراتی و ترانزیتی با سرمایه گذاری حدود ۴۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۹۰ نفر در پسکرانه بندر شهید رجایی را می توان برشمرد.

محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: هفته حمل و نقل امسال نیز مشابه سال‌های گذشته مراسم امضای قرارداد در بنادر ایران برگزار شد که در مجموع ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در تمامی بنادر ایران امضاء شد که شامل احداث انبارها، مخازن، تاسیسات و تجهیزات بندری، توسعه بنادر و هم چنین شامل افزایش ظرفیت بنادر به شکل های مختلف می‌شود.

وی با اعلام اینکه هم در بنادر شمالی و هم در بنادر جنوبی قرارداد سرمایه‌گذاری داریم، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با مجموع قراردادهایی که بسته شد جمع قراردادهای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران توسط بخش خصوصی به ارزش دفتری ۱۰ هزارمیلیارد تومان برسد که هفت هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته و سه هزار میلیارد آن مربوط به قراردادهایی است که در حال حاضر بسته شد.

وی توضیح داد: قراردادهای اخیر مربوط به بخش خصوصی داخلی است و سهم حضوربخش خصوصی خارجی قابل توجه نیست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت مناقصه‌های ترمینال‌های بندر شهید رجایی، گفت: فراخوان مناقصه ترمینال های یک و دو بندر شهید رجایی اعلام شده است و ارزیابی کیفی شرکت‌های حاضر در مناقصه ترمینال یک هم صورت پذیرفته و از میان ۲۸ شرکت حاضر، ۴ شرکت ارزیابی کیفی شده‌اند که در آینده نزدیک بر اساس قیمت‌های اعلام شده از سوی آنها انتخاب می‌شوند. در ترمینال دو بندر شهید رجایی هم در مرحله تایید صلاحیت شرکت ها هستیم و قرار است برنده مناقصه های هر دو ترمینال به صورت همزمان اعلام شود.