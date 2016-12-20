آنفولانزای پرندگان در آذربایجانغربی مشاهده نشد/پایش ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل زمستان مصادف است با ورود پرندگان مهاجر سرزمین‌های شمالی به ایران. این مهاجرت که صحنه‌های زیبایی را می‌آفریند، در سال‌های اخیر بدون دغدغه نبوده است. از طرفی شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر و از طرف دیگر، انتقال برخی بیماری‌های خطرناک از طریق پرندگانی که به ایران مهاجرت می‌کنند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی نیز در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجری است که هر ساله با شروع فصل پاییز و آغاز سرما از عرض های شمالی کره زمین به عرضای جنوبی تر مهاجرت می کنند این در حالی است که یکی از منبع بیماری آنفولانزای مرغی پرندگان مهاجر هستند.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بین پرندگان و انسان مشترک است، این آنفلوانزا یکی از بیماری‌های به شدت واگیردار و کشنده در پرندگان است که توسط ویروس نوع A که تمایل زیادی به سلول‌های مخاطی و خصوصاً دستگاه تنفس و دستگاه گوارش دارد، ایجاد می‌شود.

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق ورود پرندگان مهاجر به تالابها و آبهای ایران شیوع می یابد به نحوی که با آلوده شدن طیور بومی، زمینه ابتلای طیور صنعتی نیز فراهم می شود.

بیماری آنفلوانزای پرندگان بیماری خطرناکی است که در سال ۱۹۱۸ میلادی در جهان شیوع پیدا کرد و با شیوع آن ۶۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.

آنفلوآنزای پرندگان، گونه ای بیماری ویروسی است که ویروس عامل آن از خانواده Orthomyxooviridae می باشد. این ویروس خود دارای دو گونه A و B است، امروزه تمامی ویروس هایی که در آزمایش ها جداسازی می شوند از گونه A این ویروس و از زیر رده های H۵ و H۷ هستند.

هیچ مورد مشکوکی از بیماری آنفولانزای پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هیچ مورد مشکوکی از بیماری آنفولانزای پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود اینکه ۶ الی ۷ استان کشور به خصوص استانهای همجوار درگیر بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان هستند عنوان کرد: مورد مشکوکی از بیماری تاکنون مشاهده نشده است.

وی از پایش ۲۴ ساعته تالاب های استان توسط کارشناسان محیط زیست و نیز اجرای طرح نظارت و بازدید های مستمر با همکاری کارشناسان دامپزشکی استان خبر داد و گفت: هر هفته به طور متوسط سه بار از تالاب های استان بازدید صورت می گیرد.

یوسفی با توصیه اکید به مردم در خصوص عدم تماس با هر گونه علایم بیماری در پرندگان به خصوص در تالاب های استان اظهارداشت: اگر مردم هر مورد مشکوکی مبنی بر مشاهده علایم بیماری در پرندگان متوجه شدند به ادارات حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.

دوسویه بیماری آنفولانزای پرندگان در کشور مشاهده شده است

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با ابراز تاسف از اینکه امسال بیماری آنفولانزای پرندگان در کشور یک سویه نیست و دوسویه آن مثبت و تایید شده است افزود: قدرت ماندگاری این سویه بالا بوده و در صورت نفوذ به جامعه انسانی تلفات بالایی خواهد داشت در این راستا توجه به نکات ایمنی ضروری است.

یوسفی با اشاره به آمادگی این اداره کل برای مقابله با هر نوع بیماری دامی و طیور در استان اضافه کرد: به دلیل مرزی بودن همچنان در معرض تهدید بیماری آنفولانزای پرندگان هستیم و آمادگی کامل در این اداره کل برای مقابله با این بیماری وجود دارد.

وی افزود: افراد باید به جد از زنده گیری و یا شکار پرندگان مهاجر وحشی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده تلفات غیرعادی پرندگان و سایر گونه های جانوری از هرگونه تماس با دست خودداری کرده و مراتب را در سریعترین زمان ممکن به اداره کل دامپزشکی یا اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.

بیماری آنفلوانزای پرندگان انواع مختلفی دارد که اکثر آنها فقط در بین پرندگان قابل انتقال است و فقط آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از طریق ترشحات بدن پرنده آلوده به ویروس این بیماری ممکن است به انسان منتقل شود و پزشکان توصیه می کنند در صورت مواجهه با لاشه پرندگان به هیچ وجه نباید به آن دست زد چراکه ممکن است علت مرگ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باشد و لمس آن موجب ابتلا به این بیماری شود.