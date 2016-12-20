سهم نفت از درآمدهای کشور به ۳۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مودودی روز سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان ایلام اظهار داشت: این مقدار سال ۱۳۵۴ حدود ۹۰ درصد بود که با تلاش های صورت گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با درک این موضوع که منابع نفتی پایان پذیر بوده و تجدید پذیر نیستند در سال ۹۴ به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: باید برای موفقیت در دنیای امروز سطح رقابت پذیری محصولات ایرانی را بالا ببریم و با شیوه های سنتی نمی توان محصولات را به دیگر کشورها صادر کرد چراکه کشورهای مختلف در حال ارتقای استانداردهای کالاهای وارداتی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: پرداخت مشوق های صادراتی باید در خدمت برندسازی قرار گیرد و با شناسایی ظرفیت های هر منطقه و استان بتوانیم در راستای صادرات کالاهای تولیدی گام برداریم.

مودودی اضافه کرد: یکی از خواسته همیشگی صادرکنندگان استرداد بحث مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات است که امیدواریم با مساعدت مسئولان سازمان امور مالیاتی این موضوع اعمال شود.

وی از عموم صادر کنندگان خواست با نگاه به آینده و در نظر گرفتن نیازهای بازارهای دیگر کشورها محصولات خود را عرضه کنند تا بتوانند در این رقابت سخت موفق باشند.