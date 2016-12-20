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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

حامد همایون در شب یلدا برای اولین بار در تلویزیون می خواند

حامد همایون در شب یلدا برای اولین بار در تلویزیون می خواند

حامد همایون به مناسب شب یلدا برای اولین بار به تلویزیون می‌رود و در برنامه «ناردونه» شبکه پنج ۳ قطعه را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رجب‌پور مدیرعامل موسسه فرهنگ هنری «ترانه شرقی» با اعلام این خبر گفت: حامد همایون امشب به مناسبت شب یلدا برای اولین بار به تلویزیون می‌رود و در برنامه «ناردونه» شبکه پنج که با اجرای احسان کرمی روی آنتن می‌رود، به اجرای برنامه می‌پردازد. وی ۳ قطعه را در این برنامه اجرا می‌کند که قطعات «مردم شهر» و «مجنون» از جمله این قطعات هستند. ضمن این که یک قطعه جدید با عنوان «چنین کنم، چنان کنم» نیز برای اولین بار در این برنامه اجرا می‌شود.

رجب‌پور ادامه داد: برنامه «ناردونه» از ساعت ۲۰ تا ۲۳ امشب روی آنتن می‌رود که علاوه بر حضور چهره‌هایی از هنر سینما و تئاتر، اهورا ایمان ترانه‌سرا و خواننده نیز از مهمانان این برنامه است. همچین تیتراژ این برنامه توسط سپهر شاکری خوانده شده است.

مدیر موسسه «ترانه شرقی» در پایان با اشاره به زمان اولین اجرای حامد همایون گفت: اولین کنسرت حامد همایون در قالب سی و دومین جشنواره موسیقی فجر برگزار می‌شود. اولین آلبوم رسمی این خواننده نیز طی روزهای آینده و پیش از جشنواره منتشر خواهد شد.

کد مطلب 3855249
علیرضا سعیدی

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