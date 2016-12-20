مدیران کارآمدبحران در دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر تربیت میشوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی عسگر پیش از ظهر سه شنبه، در نشستی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شده بود، اظهار داشت: مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر اصفهان از موفق ترین مراکز علمی کاربردی در سطح استان به شمار می‌رود که نیروهای تربیت شده این مرکز نقش مهمی در زمینه مدیریت بحران موفق و کار آمد خواهند داشت.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان آماده ارائه رشته های جدید متناسب با ماموریت های هلال احمر از جمله رشته های مرتبط با توانبخشی است.

وی بیان داشت: نظام آموزش‌های مهارتی کشور سال‌ها پیش تدوین و اهداف آن مشخص شده است ویکی از اهداف این نظام آموزشی، تأمین نیازهای کشور در بخش مهارتی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان اضافه کرد: تربیت نیروهای انسانی ماهر، کارایی و اثربخشی نیروی انسانی، اشاعه فرهنگ کسب‌وکار مبتنی بر دانش، ارتقا منزلت اجتماعی آموزش‌های مهارتی در جامعه، توسعه کمی و کیفی آموزشی‌های مهارتی مبتنی بر آموزش‌های کاربردی و ایجاد هماهنگی میان نظام آموزش‌های مهارتی با سایر نظام‌های آموزشی از جمله اهداف نظام مهارتی کشور است.