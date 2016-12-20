به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعد از ظهر سه شنبه در خلال نشست تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید شرکت گاز استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه پیک مصرف روزانه گاز در این استان حدود هفت میلیون متر مکعب است، ابراز داشت: خوشبختانه با اقدامات تقویتی که در خطوط و ایستگاه ها انجام شده هیچ قطعی گاز در استان گزارش نشده است اما همچنان مسئولان استانی در تلاش هستند تا با فرهنگ سازی مناسب در راستای مصرف صحیح گاز، صرفه جویی و افزایش بهره وری در مصرف را شاهد باشند.

وی با بیان اینکه همه مناطق شهری استان سمنان از نعمت گاز بهره مند هستند، افزود: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم ترمیم و توسعه چهار هزار و ۷۰۰کیلومتر خط انتقال گاز استان می تواند در بهینه سازی مصرف گاز، ارتقا کیفی خدمات رسانی را در استان توسعه دهد.

استاندار سمنان بهره مند شدن ۴۱روستا از نعمت گاز در ماه های آتی را یکی از خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی برای استان دانست و گفت: با برنامه ریزی هدفمند امیدواریم ۱۹۳روستای باقی مانده در استان نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

خباز افزود: گاز یکی از زیر ساخت های اصلی در سرمایه گذاری محسوب می شود و معتقدیم با گاز رسانی به واحدهای نیمه صنعتی و مناطق روستایی می توانیم در رونق اقتصاد استان گام ارزشمندی را برداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: تامین گازرسانی به معنای نداشتن دغدغه در بخش انرژی نیست لیکن سوخت های فسیلی منابع تجدید ناپذیر به شمار می روند که اگر در صرفه جویی مصرف آنها اهتمام لازم را نداشته باشیم دیر یا زود این منابع ارزشمند را از دست خواهیم داد پس با صرفه جویی در مصرف گاز می توان به گردش چرخ های صنعتی استان کمک شایانی کرد.

وی با بیان اینکه روزانه در کشور ۷۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز صورت می گیرد و این امر دلیلی بر هدر رفت انرژی نمی شود، افزود: متاسفانه در برخی ادارات دولتی بعضا مشاهده می شود که کارمندان دمای محیط را بیش از حد زیاد می کنند لیکن باید در زمینه مصرف درست انرژی اقدامات بنیادین صورت گیرد و مدیران نسبت به مصرف انرژی در ادارات حساسیت نشان دهند.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است، تصریح کرد: با اقداماتی مانند استفاده از پرده ضخیم، درزگیری پنجره ها و پوشیدن لباس های گرم باید بتوانیم این منبع انرژی را تا سالیان سال برای نسل های آتی نگه داریم.

در این دیدار از خدمات محمدرضا جراحی تقدیر به عمل آمد و روح الله نوریان به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس جدید هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان معرفی شد.