۸۰ پژوهش در حوزه پیش دبستانی در خوزستان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامام حویزاوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در همایش پیش دبستانی با اشاره به این مطلب افزود: از میان این پژوهش ها، ۱۲ تحقیق امروز در همایش ارایه می شود که بیشتر به بررسی نقش آموزش های پیش دبستانی بر رشد اجتماعی، یادگیری مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی، تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم پیش عددی کودکان، تاثیر درس زبان آموزی بر گسترش دایره لغات نوآموزان و مقایسه خلق و خوی کودکان پیش دبستانی رفته با کودکان در شرایط عادی شهر اهواز پرداخته اند.

حویزاوی در مورد بررسی نقش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی توضیح داد: طبق یافته های پژوهشی، بین آموزش دانش آموزان در مقطع پیش دبستانی و رشد اجتماعی آنان در پایه اول ابتدایی ارتباط معناداری وجود دارد و گذراندن دوره پیش دبستانی باعث رشد و سازگاری اجتماعی آنان می شود.

وی در مورد معیارهای رشد اجتماعی نیز گفت: معیار رشد اجتماعی کودک در این تحقیق شامل راستگویی، نشاط، اعتماد به نفس، میزان خجالتی بودن، حساسیت و زودرنجی، میزان حسادت، تملق‏گویی، خیالبافی، ترسو بودن، جرات داشتن، آزار و اذیت دیگران، قدرت رهبری و نحوه ارتباط با خواهران و برادران و همسالان است.

مدیرگروه رشته پیش دبستانی در مورد دیگر یافته های پژوهشی افزود: گذراندن آموزش پیش دبستانی بر تعادل روانی کودکان و سازگاری اجتماعی کودکان نیز تاثیر دارد. همچنین، طبق یافته ها، بین مهارتهای اجتماعی کودکانی که آموزش پیش دبستانی داشته اند و کودکانی که این آموزشها را نداشته اند تفاوت معناداری وجود دارد.

حویزاوی با اشاره به پنج پژوهشی که در مورد نقش آموزش های پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی انجام شده است، گفت: این پژوهش ها بر تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی در کلاس اول ابتدایی، یادگیری مفاهیم پیش عددی، زبان آموزی تاکید دارند. دخترانی که دوره پیش دبستانی را طی کرده اند آسان تر از دخترانی که از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مراحل بعدی تحصیل می شوند و در بیشتردروس پیشرفت بهتری دارند.

وی ادامه داد: با توجه به پژوهش انجام گرفته، معلمان دوره ابتدایی اهواز نیز بر نقش آموزش ابتدایی بر جنبه هایی مثل تقویت و پرورش ذهن کودک، ایجاد رغبت نسبت به کلاس، پیشرفت تحصیلی در درس املا و ریاضی، برقراری ارتباط بهتر با همکلاسی ها و معلم، علاقه مندی کودک به خواندن و نوشتن تاکید کرده اند.

حویزاوی با اشاره به نتایج یکی دیگر از پژوهش های انجام شده اظهار کرد: نتایج تحقیقات نشان می دهد که گذراندن دوره پیش دبستانی باعث افزایش اعتماد به نفس کودکان و ایجاد همدلی می شود و نوآموزان با مهارت های زندگی آشنا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ارایه یافته های پژوهشی در حوزه پیش دبستانی توسط مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی خوزستان و با همکاری اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، سی ام آذرماه در محل پژوهشسرای غدیر اهواز با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولان برگزار شد.

