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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شیراز:

آمار گاز گرفتگی در شیراز دو برابر شده است

آمار گاز گرفتگی در شیراز دو برابر شده است

شیراز_ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از افزایش دو برابری آمار گاز گرفتگی طی دو سال گذشته در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان مردم در اتصال لوله های بخاری ایمنی را رعایت کنند و از انتقال گاز منو اکسید کربن به فضای بیرون اطمینان حاصل نمایند.

وی تصریح کرد: مردم نسبت به مکش لوله های بخاری توجه کنند و به یاد داشته باشند، لوله های بخاری باید کاملا گرم باشند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: استفاده لوله های گالوانیزه سفید برای بخاری ها در اولویت قرار دارد و از لوله های فنری و ...استفاده نشود، زیرا این لوله ها از استحکام کافی برخوردار نیستند و به مرور زمان دچار ساییدگی شده و در انتقال گاز منو اکسید کربن به بیرون اختلال ایجاد شده و باعث انتشار آن در فضای داخل منزل می شود.

فرخ زاده ادامه داد: لوله های بخاری در پشت بام باید حداقل ۸۰ سانتی متر از سطح بام ارتفاع داشته باشند و در روی آن کلاهک H نصب شود، به گونه ای که در اثر باد، برف و باران مشکلی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: خانواده ها در هنگام استفاده از لوازم گرمایشی از وجود منافذ اکسیژن در فضا اطمینان داشته باشند تا منجر به حادثه نشود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: نصب پکیج در داخل منزل نیاز به اکسیژن زیادی دارد و اگر منافذ اکسیژن به میزان کافی وجود نداشته باشد، منجر به انتشار گاز خواهد شد، زیرا پکیج باید در محیط باز نصب شود تا منجر به کمبود اکسیژن و انتشار گاز و ایجاد سانحه نشود.

فرخ زاده گفت: در سال ۹۵ تاکنون ۱۳ مورد و در پاییز ۹۵ پنج مورد امداد رسانی به حوادث گاز گرفتگی از سوی آتش نشانی در شیراز صورت گرفته است و این آمار از افزایش دو برابری گازگرفتگی در شیراز خبر می دهد، زیرا این آمار در سال ۹۴ شش مورد و در پاییز ۹۴ دو مورد بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش سکونت گاه های غیر رسمی و عدم توجه به نکات ایمنی به ویژه در ساختمان های تازه احداث شده و نبود آموزش مناسب برخی از دلائل این موضوع است.

کد مطلب 3855255

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