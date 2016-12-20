آمار گاز گرفتگی در شیراز دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان مردم در اتصال لوله های بخاری ایمنی را رعایت کنند و از انتقال گاز منو اکسید کربن به فضای بیرون اطمینان حاصل نمایند.

وی تصریح کرد: مردم نسبت به مکش لوله های بخاری توجه کنند و به یاد داشته باشند، لوله های بخاری باید کاملا گرم باشند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: استفاده لوله های گالوانیزه سفید برای بخاری ها در اولویت قرار دارد و از لوله های فنری و ...استفاده نشود، زیرا این لوله ها از استحکام کافی برخوردار نیستند و به مرور زمان دچار ساییدگی شده و در انتقال گاز منو اکسید کربن به بیرون اختلال ایجاد شده و باعث انتشار آن در فضای داخل منزل می شود.

فرخ زاده ادامه داد: لوله های بخاری در پشت بام باید حداقل ۸۰ سانتی متر از سطح بام ارتفاع داشته باشند و در روی آن کلاهک H نصب شود، به گونه ای که در اثر باد، برف و باران مشکلی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: خانواده ها در هنگام استفاده از لوازم گرمایشی از وجود منافذ اکسیژن در فضا اطمینان داشته باشند تا منجر به حادثه نشود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: نصب پکیج در داخل منزل نیاز به اکسیژن زیادی دارد و اگر منافذ اکسیژن به میزان کافی وجود نداشته باشد، منجر به انتشار گاز خواهد شد، زیرا پکیج باید در محیط باز نصب شود تا منجر به کمبود اکسیژن و انتشار گاز و ایجاد سانحه نشود.

فرخ زاده گفت: در سال ۹۵ تاکنون ۱۳ مورد و در پاییز ۹۵ پنج مورد امداد رسانی به حوادث گاز گرفتگی از سوی آتش نشانی در شیراز صورت گرفته است و این آمار از افزایش دو برابری گازگرفتگی در شیراز خبر می دهد، زیرا این آمار در سال ۹۴ شش مورد و در پاییز ۹۴ دو مورد بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش سکونت گاه های غیر رسمی و عدم توجه به نکات ایمنی به ویژه در ساختمان های تازه احداث شده و نبود آموزش مناسب برخی از دلائل این موضوع است.