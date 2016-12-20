راه اندازی سامانه ای جهت افزایش مشارکت مدنی شهروندان هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور اخلاقی پور ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه دومین همایش و کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد استان هرمزگان اظهارداشت: تسهیل و ایجاد زمینه های فرهنگی توسط مسئولین و سازمان های مردم نهاد جهت افزایش مشرکت مدنی و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در بین شهروندان، لازمه شرایط جامعه امروز است.

وی افزود: برای ساختن جامعه ای بهتر برای خود و فرزندانمان می بایست احساس مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان تقویت کنیم و قطعا تقویت این احساس تاثیر و فواید مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر بهبود محیط زندگی دارد.

وی گفت: نتایج پژوهش ها در هرمزگان نشان می دهد که در زمینه حس مسئولیت پذیری اجتماعی آنطور که باید فرهنگ سازی صورت نگرفته و شاخص ها در این زمینه اعداد پایینی را نشان می دهد.

اخلاقی پور به سبقه مردم شناسی استان هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: تاریخ مردم شناسی هرمزگان حکایت از پر رنگ بودن خصایص نیکویی همچون خونگرمی، مهمان نوازی، حس همدلی، وحدت و نیکوکاری دارد که نشان می دهد زمینه های مشارکت اجتماعی در بین مردم این استان وجود دارد اما به فعلیت درآوردن این پتانسیل بالقوه نیاز به فرهنگسازی و مدیریت دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: سامانه پیامکی سمن ها به شماره ۵۰۰۰۲۹۲۹۲ در راستای افزایش مشارکت شهروندان جهت کاهش آسیب های اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و ... راه اندازی و در این مراسم رونمایی شد.

وی تصریح کرد: این سامانه توسط کارشناسان اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی مدیریت شده و به زودی با گروه بندی های مشخص، شهروندان را دعوت می کند تا در هر زمینه ای که تمایل به فعالیت اجتماعی دارند اعلام کنند و سپس این افراد داوطلب دسته بندی شده و به سمن های تخصصی معرفی و جذب آنها می شوند.

قابل ذکر است؛ در کارگاه آموزشی سازمان های مردم نهاد استان هرمزگان که مدت دو روز با حضور اساتید اعزامی از مرکز کشور در بندرعباس برگزار شد، مدیران عامل و اعضای موسسات و سازمان های اجتماعی فرهنگی فعال در زمینه های مختلف آموزش های لازم را جهت نحوه ارتقا مشروعیت بخشی، مشارکت و تاثیرگذاری این تشکل ها را فرا گرفتند.

همچنین در این همایش از کتاب «تاریخچه، قوانین و نحوه تاسیس سازمان های مردم نهاد» که توسط اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تهیه شده بود، رونمایی شد.