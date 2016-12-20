اقدامات دستگاه ها در حوزه جوانان اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهرسه شنبه در جلسه ستاد تسهیل امور جوانان با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: عوامل بسیاری در درگیر شدن جوانان با آسیب های اجتماعی نقش دارند.

وی افزود: ما بایستی ابتدا برای اشتغال و سرگرمی جوانان خود قدمی برداریم.

زمان زاده اظهار داشت: تقویت روحیه خودباوری و افزایش اعتماد به نفس در جوانان از عوامل مهمی ست که باید مدنظر قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بشرویه ادامه داد: بدین منظور تلاش برای مباحث شغلی و مسکن جوان از عواملی ست که باعث جلوگیری از درگیر شدن جوان در آسیب های اجتماعی می شود.

وی گفت: برای تلاش بیشتر در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین جوانان باید وضعیت و امور جوانان به یک دغدغه فکری برای مسئولان تبدیل شود.

فرماندار بشرویه بیان کرد: امروزه فضای مجازی به عنوان یک تهدید جدی برای بوجود آمدن آسیب ها و مشکلات بیشتر محسوب می شود که باید در این زمینه فعالیت گسترده تری صورت گیرد.

وی افزود: تمام ادارات مرتبط می توانند با برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های مرتبط با فعالیت اداره خود جامعه هدف را از ضررهای آسیب های اجتماعی مطلع کنند.

زمان زاده گفت: فضای مجازی جنبه مثبت و کارآمدی نیز دارد که تمام آن وابسته به نحوه استفاده افراد می باشد لذا فرهنگسازی در این زمینه به خوبی بایستی صورت گیرد.

فرماندار بشرویه از مسئولان خواست تا فعالیت های خود را در زمینه جوانان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازخورد آن را برای جلسات آتی به فرمانداری تحویل دهند.