بازارهای عراق فرصتی مناسب برای توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان فروتن روز سه شنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان ایلام اظهار داشت: جمعیت پنج میلیونی استان های عراقی هم مرز با ایلام فرصت مغتنمی است تا بتوانیم محصولات مورد نیاز این جمعیت را تامین کنیم.

وی ادامه داد: صادرکنندگان باید به سمت برند سازی محصولات خود حرکت کنند و با ارتقا کیفیت بتوانند گام های خود را در کشورهای هدف مستحکم کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام با اشاره به راه اندازی مرکز داوری در اتاق بازرگانی ایلام گفت: ارائه مشاوره به تجار و بازرگانان برای آشنایی به شیوه های جدید صادرات و همچنین رفع مشکلات و موانع پیش رو در این مرکز انجام می شود.

فروتن با اشاره به اینکه نیازسنجی بازارهای هدف لازمه کار صادرکنندگان است، تاکید کرد: باید نیازهای بازار عراق را بسنجیم چرا که وجود مرز مشترک با کشور عراق برای ما یک ظرفیت بزرگی است که با داشتن کالای با کیفیت وارد این بازار شویم، لزوم پرداخت جوایز صادراتی به تجار و صادرکنندگان استان نیز از مواردی بود که وی به آنها اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام یکی از مشکلات موجود بر سر توسعه صادرات را نبود مدیریت واحد عنوان کرد و گفت: در صورتیکه تمامی امور در یک مرکز و زیر نظر گمرک انجام شود فرآیندها با سهولت بسیاری بهتری صورت خواهد پذیرفت.