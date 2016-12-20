شناسایی خودروها و قطعات سرقتی از طریق مشخصه های قابل ردیابی

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ رضا موذن در حاشیه بازدید افسران پی جو اداره مبارزه با سرقت سراسر کشور از مجموعه ایران خودرو گفت: این افسران در این بازدید در جریان آموزش نحوه کشف خودروهای مسروقه و قطعات سرقتی از طریق شناسایی قطعاتی که در خودرو که قابل ردیابی است، قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین به کارآگاهان، نحوه شناسایی خودروهای مسروقه که بعضا ارکان و قطعات ماشین توسط سارقان حرفه ای تغییر می کند، آموزش داده شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه افسر آگاهی در مواجه شدن با خودروی مسروقه و مشخصاتی که تغییر یافته، دچار مشکل در شناسایی مالک اصلی آن می شوند، اذعان داشت: هدف ما این است، کارآگاهان بتوانند به کمک مشخصه هایی که بر روی قطعات خودرو وجود دارد به این موضوع دست پیدا کنند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه آموزش میدانی و عملی فراگیران به منظور ارتقاء سطح دانش و تجربه آنان در حوزه اصالت وسائط نقلیه انجام شد، افزود: این ردیابی که در هر یک از خودروها درج می شود کمک‌ قابل توجهی به کارآگاهان در شناسایی قطعات خودرو های مسروقه می کند.

سرهنگ موذن در خاتمه گفت: با این روش، خودروی سرقتی که پلاک و برخی مشخصه‌های ظاهری آن تغییر یافته باشد، به راحتی قابل شناسایی است.