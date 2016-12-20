همکاری ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ملاقات کرد.

در ابتدای این ملاقات سرگئی لاوروف از ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران با روسیه در خصوص ترور سفیر این کشوردر ترکیه تشکر و قدردانی کرد و گفت: این حادثه باعث تشدید مبارزه با تروریست ها خواهد شد و آنها به اهداف خود دست نخواهند یافت.

وی در ادامه گفت: غیر قابل قبول خواهد بود که تروریست ها بخواهند با این اقدامات ما را مجبور نمایند که دست از حمایت دولت قانونی سوریه بر داریم.

لاوروف تاکید کرد: در مذاکرات دو جانبه و سه جانبه امروز گام های موثری برای عادی سازی شرایط در سوریه بر خواهیم داشت. در خصوص روابط دو جانبه تلاش خواهیم کرد توافقات و تفاهمات روسای جمهور دو کشور را اجرایی کنیم.

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در این دیدار جنایت تروریستی که منجر به کشته شدن سفیر روسیه شد را به دولت، ملت و خانواده ایشان تسلیت گفت و اظهار داشت: ما در روز گذشته شاهد سه صحنه فجیع بودیم که همه از یک گروه نشات گرفته بود. تروریست ها نه مکان و نه جغرافیا می شناسند و نیاز است که همه جهان با تروریست مبارزه کنند. دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تروریست ها در کنار دولت روسیه قرار دارند.

وی ادامه داد: ما هیچ توجیهی برای گروههای تروریستی و اقدامات تروریستی قائل نیستیم. همه کشورها باید به مانند ایران و روسیه به این نتیجه برسند که تروریست ها برای مقاصد کوتاه مدت نیز مناسب نیستند و دولتهای حامی تروریسم باید به ابعاد فاجعه آمیز خود در حمایت تروریست ها پی ببرند و این خطر را یکبار و برای همیشه متوجه شوند.

ظریف در ادامه افزود: ما و شرکای مان و روسیه در مبارزه با تروریست پیشگام بوده ایم و خوشحال هستیم که این همکاری با موفقیت همراه بوده و مسیر را برای کمک های انساندوستانه به مردم سوریه هموار کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اجلاس سه جانبه ٥٣ روز قبل با روسیه و سوریه و جلسه سه جانبه امروز با ترکیه را برای اطمینان از پایان خونریزی ضروری خواند و افزود: در چند روز گذشته ایران با همکاری روسیه و ترکیه به خروج شهروندان بیگناه و تخلیه گروههای مسلح از شرق حلب کمک کردیم. اکنون فرصت مناسبی برای اطمینان از پایان درگیرها و کمک رسانی به همه و شروع مذاکرات سیاسی می باشد. ما معتقدیم موضوع سوریه راه حل نظامی ندارد.

ظریف با اشاره به مذاکرات سازنده روسای جمهور دو کشور، از گسترش و تعمیق روابط دوجانبه با هدایت روسای جمهور دو کشور ابراز رضایت کرد. ‌