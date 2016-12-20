مخاطب شناسی در اجرای امور فرهنگی نقش محوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی بعدازظهر سه شنبه در نشستی با مدیرکل و مدیران ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل در شاهرود، ضمن اشاره به روند تغییرات صورت گرفته در جریان شناسی فرهنگی کشور طی یک دهه اخیر، ابراز داشت: امروز باید بپذیریم که فضای مجازی و فناوری های ارتباطی نوین تعریفی جدید را از مخاطب به ما ارائه کرده اند.

وی افزود: امروز نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی در این فضایی که هر ثانیه به سوی جلو گام برمی دارد برای موفقیت نیازمند نگاه ویژه به حوزه مخاطب شناسی است چرا که امروز شکل ارتباطات کاملا تغییر کرده است و همراهی با این نوع ارتباطات نیازمند ابزار و وسایل خاص خود است.

اینترنت دایره اطلاعات عمومی را بالا برده است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه هنر منبرداری و وعظ امروز باید با نگاهی دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در شرایط کنونی با به وجود آمدن پدیده ای نوین به نام مخاطب های نسل ارتباط و فضاهای اجتماعی، باید منابر را نیز هنرمندانه مدیریت کرد امروز دورانی است که وقتی یک مداحی در تهران اجرا می شود تا شامگاه میلیون ها بار از اینترنت دانلود می شود لذا در این فضا باید هنرمندانه نسبت به جذب مخاطب اقدام کرد تا در ارائه پیام تبلیغ موفق بود.

خاموشی با بیان اینکه ارتباطات وسیع امروزه دایره اطلاعات عموم را نیز بالا برده است، ابراز داشت: امروز هیچ سوال و جوابی وجود ندارد که در اینترنت آن را نیابیم لذا امروز باید به گونه ای متفاوت به وضعیت شبکه تبلیغی پرداخت و نیاز سنجی، مخاطب شناسی و هدفگذاری را در جامعه مد نظر قرار داد.

وی درباره اهمیت هدفگذاری نیز، افزود: در برهه کنونی باید برای شبکه تبلیغی اولویت بندی کرد و این اولویت بندی اعم از تبلیغ اسلامی که ولایی، انقلابی و برگرفته از تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی(ص) باشد را می بایست سرلوحه اقدامات، امور و برنامه ریزی و در نهایت تصمیم سازی قرار داد.

مشکلات جامعه را باید اولویت بندی کرد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه پس از اولویت بندی، هدفگذاری و مخاطب شناسی می بایست به دنبال تصمیم سازی در راه رفع معضلات اجتماعی بود، ابراز داشت: امروزه بحران هایی مانند طلاق، ازدواج های ناپایدار، بیکاری، خشکسالی، فقر و ده ها مورد دیگر در جامعه وجود دارد و شبکه تبلیغی می بایست با بررسی راهکارهای مقابله با آنها تاثیرگذاری خود را افزایش دهد.

خاموشی با بیان اینکه می توان با کسب مهارت های فردی، مدیریتی و تبلیغی در برابر بسیاری از مشکلات بدون حتی اعتبارات قابل توجه، ایستادگی کرد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی موظف است تا نسبت به تهیه اطلاعات و داده های اجتماعی از سطح جامعه اقدام کرده و با تحلیل و بررسی معضلات اجتماعی به طور کارشناسانه در راه رفع آنها راهکار ارائه دهد و این رسالت سازمان تبلیغات حتی در شهرستان های مراکز استان ها است.

وی افزود: برای مثال امروز باید دید درباره اقتصاد مقاومتی و بیکاری در کنار وضعیت معیشتی چه اقداماتی را می توان صورت داد تا بتوانیم جنبه پیشگیری از معضلات اجتماعی مانند طلاق را جایگزین درمان زوج های مطلقه کنیم چرا که راه های پیشگیری همواره ارزان تر از درمان هستند.

نقش آفرینی شبکه تبلیغ در رفع معضلات اجتماعی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش آفرینی نهادهای فرهنگی در رفع معضلات اجتماعی، گفت: امروزه صدها هیئت مذهبی به عنوان بزرگترین شبکه تبلیغی جهان اسلام در کشور فعالیت دارند که هر کدام از این هیئت ها اگر سه خانواده در معرض طلاق را نجات دهند می توان این معضل را در کشور ریشه کن کرد.

خاموشی درباره راه حل مقابله با طلاق در جامعه نیز توضیح داد: هیئت های مذهبی با فعالیت بیشتر در مساجد می توانند از خانواده های در معرض طلاق برای مشاوره دعوت کنند و با بازگرداندن آرامش به کانون خانواده این هموطنان، دربرابر رفع معضل طلاق، نقش آفرینی خود را به منصه ظهور برسانند لیکن این رسالت ادارات تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان ها است تا این موارد را در جلسات با امنای مساجد، تشکل های مردمی و هیئت های مذهبی بیان کنند.

وی افزود: اگر آسیبی به جامعه برسد همه ما موظف هستیم تا در راه رفع آن اقدام کنیم لذا باید این معضلات را جدی گرفت و توصیه ما به آحاد تشکل های مذهبی و شبکه تبلیغی، ورود جدی به مقوله صیانت اجتماعی از آسیب های اجتماعی است.

در ادامه این نشست روسای ادارات هشت گانه تبلیغات اسلامی سمنان نقطه نظرات خود را پیرامون ارتقای وضعیت فرهنگی استان بیان کردند.