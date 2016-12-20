ظرفیت خیرین گلستان برای کمک به آسیب های اجتماعی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان گلستان که ظهر سه‌شنبه برگزار شد، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای کاهش آسیب‎های اجتماعی به ۱۲ دستگاه ازجمله سازمان تبلیغات، بهزیستی و ... تعلق‌گرفته و تأکید می‌کنم روسای سازمان‌ها این مطالبه گری را به شکل جدی دنبال کنند.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ جذب اعتبار هر استانی عملکرد بهتر داشته باشد بیشتر نتیجه می‌گیرد، افزود: از آنجایی‌که استان گلستان جزو استان‌های محروم و کم برخوردار درزمینهٔ آسیب‌های اجتماعی است مدیران دستگاه‌های مربوطه باید با جدیت بحث دریافت اعتبارات را پیگیری کنند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری گلستان گفت: برنامه ۱۰ ساله آسیب‌های اجتماعی احصا شده و باید تلاش کنیم از ظرفیت خود و ارگان‌های انقلاب اسلامی از بودجه ملی برخوردار شویم.

طهماسبی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت خیرین مردم در بحث آسیب‌های اجتماعی نهایت استفاده را ببریم، افزود: پیرامون نقشه راه، کمیته‌های ۱۸ گانه نقشه راه جامع استانی خود را دریافت کرده‌اند.