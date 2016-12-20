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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

حاشیه های دیدار نفت گچساران با تراکتور

مصاف تماشاچی به نفع نفت تمام شد/آرامش قلعه نویی بعد از گل تراکتور

مصاف تماشاچی به نفع نفت تمام شد/آرامش قلعه نویی بعد از گل تراکتور

گچساران- دیدار تیم های فوتبال نفت گچساران و تراکتور سازی تبریز در چارچوب جام حذفی با برتری نفت در تعداد تماشاچی بازی و تراکتور با یک گل در پایان نیمه نخست به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال نفت گچساران و تراکتور سازی تبریز در چارچوب جام حذفی در حالی به پایان رسید که در دقیقه ١٨ بازی شهرام گودرزی از روی یک ضربه کاشته به سود تراکتورسازی گل اول این تیم را رقم زد.

این دیدار در ورزشگاه ۸ هزار نفری شهدای نفت گچساران که مملو از تماشاچی های حامی تیم نفت گچساران بود برگزار شد و این امر در حالی اتفاق افتاد که معمولا تماشاچیان پر شور تیم تراکتور سازی در اغلب دیدارهای این تیم معادلات سکوی ورزشگاه ها را با حضور خود تغییر می دهند.

بازی در نیمه نخست در یک شرایط خوب و پرنشاط برگزار شد و امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتور سازی تبریز پس از زدن گل اول با آرامش بیشتری از کنار خط تیم خود را هدایت کرد.

در نیمه نخست این دیدار هیچ کدام از دو تیم تعویضی را انجامم نداده و قصد تعویضی هم نداشتند زیرا هیچ کدام از بازیکنان ذخیره را برای گرم کردن به پشت درواز نفرستادند

کد مطلب 3855287

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