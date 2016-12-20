واکنش دولت در برابر نقض برجام انقلابی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در ابتدای جلسه نوبت عصر روز سهشنبه بررسی لایحه برنامه ششم در تذکری گفت: ابتدا تذکر به خودمان بدهیم. آمریکا تمام قد برجام را نقض کرد، کنگره، مجلس، نمایندگان و سنا با اکثریت قاطع آرا نقض عهد کرده و بدتر از ترامپ و اوباما عمل کردند. اگر ترامپ گفت برجام را پاره میکنیم، آنها برجام را زیر پا گذاشتند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس ادامه داد: واکنشی که از دولت مشاهده میشود، واکنش انقلابی نیست؛ هر کجا که ما انقلابی عمل کردیم، پیشرفت داشتیم.
گودرزی تصریح کرد: هشدار میدهم نقض عهد و اتفاقاتی که در برجام افتاده است را به عهده مقام معظم رهبری نگذارند. مشاهده میکنم که بعضاً میگویند نکته به نکته و مو به مو برجام با مقام معظم رهبری چک شده است.
وی افزود: این در حالی است که مقام معظم رهبری فرمودند در جزئیات توافق و برجام ورود نمیکنم.
عضو فراکسیون ولایت مجلس اظهار داشت: به دولتمردان ترکیه تذکر میدهیم که ایران اسلامی در طول دوران انقلاب رفتاری مدبرانه داشته است، ترکیه نیز گول آمریکا را نخورد و دست از رفتارش بردارد.
گودرزی به دولت تذکر داد: بر اساس اصل حکمت، عزت و مصلحت در مقابل نقض برجام واکنش نشان دهد.
وی ادامه داد: آمریکای جنایتکار، دشمن اصلی ما است و ما دشمنی آمریکا را فراموش نخواهیم کرد.
عضو فراکسیون ولایت مجلس همچنین به وزارت ارتباطات تذکر داد: وزارت ارتباطات و سازمان خصوصیسازی در یک اقدام غیرقانونی و بر اساس یک ادعای غلط، معامله مخابرات را فسخ اعلام کردند؛ این مسائل و حاشیهسازیها به نفع هیچکس نیست بلکه تضعیف یک نهاد انقلابیگر، منشأ خدمات، عمران و آبادانی کشور بوده و فقط خوراک درست کردن برای ضد انقلاب است.
گودرزی به برخی معاونین امور مجلس وزرا تذکر داد: مشاهده میکنیم معاونان پارلمانی شأن و جایگاه نمایندگان را مد نظر قرار نمیدهند، این افراد حقوق میگیرند تا پاسخگوی نمایندگان باشند و اگر اقداماتشان تکرار شود، آنها را به مجلس راه نخواهیم داد؛ شأن نماینده مجلس باید حفظ شود.
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