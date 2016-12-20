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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

در حاشیه دیدار با لاورف؛

ظریف به یادبود سفیر ترور شده روسیه ادای احترام کرد

ظریف به یادبود سفیر ترور شده روسیه ادای احترام کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه دیدار خود با لاورف وزیر امور خارجه روسیه، به یادبود سفیر ترور شده روسیه در آنکارا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه دیدار امروز ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با همتای روس خود در مسکو، وی با اهدای گل در محل یادبود سفیر ترور شده روسیه در ترکیه، با دولت و ملت روسیه ابراز همدری کرد.

بر اساس این گزارش، «آندری کارلوف»  سفیر روسیه در آنکارا، حین بازدید از یک نمایشگاه عکس مورد حمله قرار گرفت و کشته شد، وی از سال ۲۰۱۳ سفیر روسیه در آنکارا بوده است.  

کارلوف ۶۲ سال داشت و پیشتر نیز سفیر اتحاد جماهیر شوروی در کره شمالی و سفیر روسیه در کره جنوبی بود.

بر اساس گزارش های اولیه و مدارک موجود، علت اقدام به ترور قاتل سفیر که وی نیز به دست نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه کشته شده اعتراض به نقش روسیه در آزاد سازی منطقه استراتژیک حلب در سوریه است و این امر به دنبال اعتراضاتی که در مقابل سفارت خانه های روسیه در برخی کشورها به طور خاص ترکیه صورت گرفت، رخ داد.

قاتل یک مامور پلیس اخراج شده ترک بوده که با سر دادن شعارهایی با زبان ترکی به این معنا که «انتقام حلب» را می گیرد اقدام به شلیک چند گلوله به سمت سفیر روسیه می کند وشعارهایی از این دست سر می دهد که: حلب را فراموش نکنید. سوریه را فراموش نکنید. تا زمانی که شهرهای ما در امنیت نباشند شماها طعم امنیت را نخواهید چشید. عقب بکشید عقب بکشید!  مرگ فقط مرا می تواند بگیرد. هر کس در این ظلم سهمی داشته باشد، یکی یکی حسابش را خواهد داد.

گفتنی است که با ابتکار ایران، میان سه کشور روسیه، ترکیه و ایران بر سر حل مشکلات سوریه نشستی امروز در مسکو در جریان است.

کد مطلب 3855292
محمد مهدی ملکی

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