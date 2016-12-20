مجله مهر: شب یلدا شما را یاد چه چیزهایی می‌اندازد و کدام خاطرات را برایتان زنده می‌کنند؟ اگرشما هم از جمله کسانی‌ هستند که یک ضلع از سفره شب یلدای‌تان تلویزیون است و با برنامه‌های آن همراه می‌شوید. احتمالا شما هم با شنیدن نام بعضی از افراد لیست ما یاد شب یلدا می‌افتید. افرادی که حالا برخی‌هایشان دیگر مهمان این سفره خوشرنگ زمستانی نیستند.

مرتضی احمدی

مرحوم مرتضی احمدی با آن صدای رسا و دلنشین ش جز اولین آدم‌هایی است که شب یلدا را تداعی می‌کند. مرحوم مرتضی احمدی همواره پای ثابت برنامه‌های تلویزیونی بود تا از شب چله‌های قدیمی و خاطرات و اتفاقات تهران قدیم بگوید. جالب است بدانید این صدا پیشه و بازیگر محبوب کشورمان دقیقا دوسال پیش در شب یلدای سال ۹۳ درگذشت تا نامش همیشه با یلدا گره بخورد.

مهدیه الهی قمشه ای

حافظ‌خوانی‌های شیرین مرحوم مهدیه الهی قمشه‌ای او را تبدیل به یکی از پای ثابت‌های شب یلدای برنامه‌های تلویزیون کرده بود. این محقق و پژوهشگر ادبیات فارسی از کودکی به شعر و ادبیات علاقه بسیار داشت و شاگرد استادان بزرگی چون «جلال همایی» و «محمدتقی جعفری» بود. خانم الهی قمشه‌ای تمام عمر خود را صرف پژوهش در ادبیات کرد و در نهایت در ۱۹تیرماه ۱۳۹۵ در سن ۷۹ سالگی درگذشت تا امسال بر سر سفرهای شب یلدا جای خالی‌اش احساس شود.

افشین مقدم

«زمستون،تن عریون باغچه چون بیابون/ درختا با پاهای برهنه زیر بارون/ نمی‌دونی تو که عاشق نبودی/ چه سخته مرگ گل برای گلدون» شنیدن این آهنگ قدیمی از افشین قدیمی ذهن شما را کجا می‌برد؟ این آهنگ نوستالژیک از این خواننده قدیمی سالهاست از شب یلدا پخش می‌شود و هنوز که هنوز است همه این خوانند را با این ترک موسیقی به یاد می آوریم.

فروغ فرخزاد

« و من زنی تنها در آستانه فصلی سرد...» همین عبارت کوتاه از فروغ فرخزاد هرساله از شب یلدا تبدیل به پست و نوشته محبوب مخاطبان در فضای مجازی می‌شود. تا فروغ فرخزاد با این شعر پایش به لیست شب یلدایی‌ها باز شود.

اسماعیل آذر

اگر از شما بپرسند که یک استاد ادبیات در نظر شما چه شکلی است؟ بی شک استاد اسماعیل آذر یکی از گزینه‌های ذهنی شما خواهد بود. اجرای برنامه‌های مشاعره تمام سالهای تلویزیون به عهده آقای آذر بوده است. برنامه‌ای که شب‌های یلدا در کنداکتور تلویزوین نقش پررنگ‌تری به خود می‌گیرد تا اسماعیل آذر را تبدیل به یکی از المان‌های شب یلدای تلویزیون کند.

رشیدکاکاوند

مردخوش صدای برنامه‌های ادبی فرهنگی تلویزیون دیدنش هم آدم را یاد فال حافظ و شب یلدا می‌اندازد. کسی که بارها در برنامه‌هایش برای مخاطبان فال گرفته‌است و درباره جایگاه و نقش مناسبات ملی ایران در ادبیات فارسی صحبت کرده‌است. آقای کاکاوند نیز از جمله افرادی ست که دیدنش آدم را یاد شبهای عید و یلدا می اندازد.