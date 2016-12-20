افزایش ۳۴ درصدی صادرات کالا از مرز مهران طی ۳ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، یاراله نصیری روز سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان ایلام اظهار داشت: پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در اروپا و آمریکا رشد اقتصادی به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافت و در محدوده حدود ۲.۸ درصد بود و حتی برای سال آینده نیز تنها ۳.۵ درصد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این بحران ناشی از سیاست های چنگ افروزانه آمریکایی ها در جهان است که تاثیر آنرا بر سایر کشورها نیز به دنبال داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام یادآور شد: کشور جنگ زده عراق هم اکنون دارای بازار حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری است که ایران تنها توانسته است حدود شش میلیارد دلار از این مقدار را به خود اختصاص دهد که با وجود مرز یک هزار و ۴۰۰ کیلومتری بسیار ناچیز است.

نصیری تاکید کرد: این مقدار نیز در حال کاهش است بطوریکه از شریک دوم تجاری این کشور اکنون به شریک سوم تبدیل شده ایم و در شش ماه سال ۹۵ نیز تنها ۲.۹ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته ایم.

وی اضافه کرد: با وجود این کاهش ولی رشد صادرات از استان ایلام و مرز مهران همواره صعودی بوده و طی سه سال گذشته شاهد افزایش ۳۴ درصدی صادرات از مرز بین المللی مهران بوده ایم.

نصیری همچنین از برنامه ریزی برای افزایش صادرات از مرز مهران در سال ۹۵ به حدود دو میلیارد دلار خبر داد و خواستار اجرا شدن بسته حمایتی برای تقویت صادرکنندگان و تجار و بازرگانان استان شد.