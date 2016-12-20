لزوم آموزش آحاد جامعه در برابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر ، صفی الله کرامتی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان زنجان بااشاره به نامگذاری پنجم دی ماه به عنوان روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، افزود: آموزش امداد و نجات در بین آحاد جامعه لازم و ضروری است .

وی با تاکید بر لزوم توسعه امر آموزش امداد و نجات در جامعه افزود: آموزش های امداد و نجات و آمادگی در برابر زلزله در بین دانش آموزان باید جدی گرفته شود و از بدو شروع تحصیلی فرهنگ سازی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید برای مقاوم سازی تسهیلاتی را در نظر گرفته است و باید در شهر هاوروستا ها ایمن سازی و مقاوم سازی صورت بگیردو با خدمات و تجهیزات بتوانیم ساختمان هایی ایمن و مقاوم در شهرهاو روستا ها راداشته باشیم .

کرامتی با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور حادثه خیز در جهان و چهار کشور حادثه خیز در آسیا است و گفت: زلزله پنمج دی ماه شهر بم یکی از زلزله های بزرگی بودکه در ایران رخ داد و ۲۶هزار نفر در این زلزله کشته و ۳۰هزار نفر مجروح و ۱۰۰هزار نفر بی خانمان شدند.

وی با اشاره به برگزاری مانورهای امداد و نجات در سطح شهرستان ها گفت: مانورهای مناسبتی در سطح استان و شهرستان ها در یک روز و درساعت خاصی برگزار می شود و همچنین در سطح مدارس علاوه بر برگزاری مانور،انشاء نویسی با موضوع زلزله و ایمنی در برابر حوادث بین دانش آموزان برگزار می شود .

به گزارش مهر، جمعیت هلال احمر استان زنجان با استقرار سه پایگاه ثابت و دو پایگاه سیار در مواقع بحران خدمت رسانی می کند و در جاده ها مواد غذایی توزیع می کند.