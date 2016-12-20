به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر پرورش با اشاره به خدمات پرورش در طول حیات انقلاب اسلامی، گفت: قسمتی از آشنایی بنده با استاد عالی مقام مرحوم آقای پرورش مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود. در زمانی که بنده دوران دبیرستان را در اصفهان میگذراندم و پای سخنرانیهای وی در کانون توحید و جاهای دیگر میرفتم. ولی قسمت اعظم آشنایی بنده با این شخصیت مؤمن، انقلابی، شجاع، خردمند و متقی به ماههای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران در دوران مجلس تدوین کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی و سالهای دفاع مقدس و پس از سالهای دفاع مقدس بر میگردد و قسمت عمده‌اش به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد.

وی با اشاره به جریانات فکری حاکم در ابتدای انقلاب اسلامی ادامه داد: بهمن ۵۸ که بنی‌صدر رئیس جمهور ایران شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حکم فرماندهی کل قوا را اسفند ماه همان سال ۵۸، به وی دادند. یعنی زمانی که جنگ شروع شد بنی‌صدر هفت ماه بود که هم رئیس جمهور بود و هم فرمانده کل قوا بود، در شورای عالی دفاع با شروع جنگ دو تفکر و دو خط سیاسی به وجود آمده بود و یک خط سیاسی عمدتاً به دنبال راهکار سیاسی و سازش و کنار آمدن با آمریکاییها بود. این خط سیاسی را بیشتر بنی‌صدر رهبری میکرد و می‌گفت ما نمیتوانیم عراقیها را از سرزمین ایران بیرون کنیم و باید برویم با مذاکرات سیاسی و راهکار سیاسی مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: خط مقابل این خط تفکر حضرت امام (ره) بود. آنقدری که در ذهنم هست؛ سه نفر به طور شاخص در مقابل تفکر بنی‌صدر بودند با این عنوان که ملت ما و انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد و امام بزرگوارمان میتواند این جنگ را از طریق مقاومت و جهاد فی سبیل‌الله به پیروزی برساند. مقام معظم رهبری که آن زمان به اتفاق شهید چمران به عنوان ۲ نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند. همچنین در آن زمان استاد پرورش و شهید محمد منتظری دو نماینده‌ای بودند که از مجلس شورای اسلامی با حکم امام (ره) در جلسات شورای عالی دفاع شرکت می‌کردند. در حقیقت این سه بزرگوار یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهید محمد منتظری و استاد علی اکبر پرورش آن خط امام (ره) را که میگفتند با جهاد و با مقابله کردن میتوانیم ما عراقیها را از سرزمینمان بیرون کنیم، نمایندگی میکردند.

صفوی با اشاره به نقش مرحوم پرورش در شورای عالی دفاع، گفت: اما در مورد نقش شخص آقای پرورش در شورای عالی دفاع، شاید در شورای عالی دفاع یکی از کسانی که محکم و با یک روحیه انقلابی با بنی صدر برخورد میکرد مرحوم پرورش بود، ضمن اینکه یک منطق و استدلال قوی و خوبی هم داشت و آدمی اهل کلام و منطق و سید بزرگواری بود.

وی افزود: به طور خاص در شکستن حصر آبادان - که خود من آن زمان فرمانده عملیات جنوب بودم و طرح شکستن حصر آبادان را تهیه کرده بودیم - طرح عملیات را بردیم و در جلسه شورای عالی دفاع که در پایگاه شکاری دزفول با حضور آقای بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوای آن زمان، شهید فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش و مرحوم زهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی ارتش، شهید فکوری فرمانده نیروی هوایی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری، شهید چمران و از مجلس هم شهید محمد منتظری و مرحوم پرورش تشکیل شد، دیدم آقای پرورش یک کیف بزرگی همراهش هست و گفت من این را از تهران برای شما هدیه آورده‌ام، ولی نمیدانم چیست. من آن را باز کردم دیدم یک موشک دراگون است.

وی اضافه کرد: «دراگون» یک موشک ضد تانک بود، حالا اوایل جنگ هم هست، اصل قضیه این موشک «دراگون» یکی خود موشکش و یکی هم دوربینش بود. این دوربینی بود که به ما هدیه داد و آمدیم در جلسه شورای عالی دفاع. آن طرح ما برای شکستن حصر آبادان با کمک مقام معظم رهبری و کمک آقای پرورش همان جا تصویب شد. البته بنی صدر مخالفتهایی میکرد که مورد قبول واقع نشد و مرحوم آقای زهیرنژاد که فرمانده نیروی زمینی بود، گفت که این طرح مال سپاه است و بایستی با لشکر۷۷ خراسان که مسئولیت منطقه را دارد، هماهنگی شود. ولی طرح تصویب شد و همین طرح بعد از فرار بنی صدر، یعنی در پنجم مهر ماه سال ۶۰، با هماهنگی ارتش منجر به آزادسازی آبادان از محاصره شد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تبیین اثرات تصویب طرح شکست حصر آبادان در شورای عالی دفاع گفت: این ایستادگی و این برخورد بسیار خوب بود و مقام معظم رهبری و آقای پرورش در یک جبهه با بنی صدر مقابله کردند و باعث شد که این طرح تصویب شود و به فضل الهی و با هماهنگی سپاه پاسداران و لشکر ۷۷ خراسان در ۵ مهرماه سال ۶۰ آبادان که در حقیقت اولین پیروزی بزرگ ما آن هم بعد از فرار بنی صدر از ایران بود، به وقوع بپیوندد.

وی با اشاره به محوریت قرار گرفتن پرورش برای جوانان انقلابی گفت: در مورد مسائل اصفهان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل کمیته دفاع شهری و پس از آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین قدر بگویم که آقای پرورش محور جوانان، نیروهای انقلابی و محور منتهی یک مبارزه توام با عقلانیت سیاسی بود.

صفوی ادامه داد: میدانید انقلابهای دیگری نیز در جهان رخ داد، مثلا انقلاب اکتبر روسیه۱۹۱۷، انقلاب چین ۱۹۴۹، انقلاب کوبا ۱۹۵۹، اما انقلاب اسلامی ما یکی از تفاوتهایی که با آن انقلابهای دیگر داشت؛ یکی از بعد ایدئولوژیک و مردمی بودن انقلاب اسلامی بود و یکی اینکه ما تا پیروزی انقلاب اسلامی تعداد شهدامان کم بود و واقعاً این با خردمندی و هوشمندی انقلابیون انجام شده بود و یکی از خصوصیات حضرت امام (ره) و انقلابیونی مثل آقای پرورش این بود که انقلاب با کمترین خسارت و با کمترین آسیب‌پذیری کشور پیروز شد.

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح نقش پرورش در تشکیل سپاه پاسداران استان اصفهان پرداخت و گفت: آقای پرورش مظهر عقلانیت سیاسی، خردمندی و دوراندیشی بود، آقای پرورش ضمن اینکه درسهای اسلامی تفسیر قرآن و درسهای انقلابی میداد، از عقلانیت دوراندیشی آیندهنگری بهرهمند بود و بسیار انسان با احتیاطی بود و زمانی که انقلاب پیروز شد آقای پرورش در تشکیل کمیته دفاع شهری در همین خیابان کمال اسماعیل و بعد سپاه پاسداران تقریبا محور بود و عده زیادی از جوانهای انقلابی اصفهان همان روز ۲۲ بهمن ساواک اصفهان را گرفتند و کمیته دفاع شهری تشکیل دادند که همین کمیته دفاع شهری بود. ۳-۴ ماه که گذشت از تهران چند نفری آمدند که اینجا را به سپاه پاسداران تبدیل کنند. آقای پرورش نقش محوری در تعیین شورای سپاه استان اصفهان داشت که آقای حجت الاسلام والمسلمین سالک فرمانده سپاه، بنده فرمانده عملیات سپاه، شهید مهندس حبیب خلیفه سلطانی مسئول آموزش سپاه، آقای حسین رضایی مسئول واحد تبلیغات، حاج آقای ابطحی مسئول امور مالی، آقای ناصر مددیان مسئول تدارکات و آقای پرورش و مرحوم دکتر واعظی اولین استاندار اصفهان همانجا آن شورا را تایید کردند و همین شورا هم شورای سپاه پاسداران اصفهان نام گرفت.

وی گفت: آقای پرورش حمایت میکرد و انصافاً هم یک شورای مستحکم و متشکل از انسانهایی که هم خط امام و با یک بینش سیاسی بود، سپاه استان اصفهان جزو مستحکم‌ترین سپاه‌ها بود و آقای پرورش مرتب به این سپاه سر میزد و حمایت مادی و معنوی میکرد.

صفوی در تشریح ارتباط پرورش با آیت الله بهشتی گفت: در رابطه با ارتباط استاد پرورش با شهید عالی مقام دکتر بهشتی مظلوم و مقام معظم رهبری من همین قدر خاطرم هست که زمانی که شهید بهشتی می‌آمدند اصفهان و در خانه خودشان در خیابانی که اسم قدیمش شاپور بود - حالا نمیدانم اسمش را چه گذاشته‌اند - ما به اتفاق آقای پرورش خدمت آیت الله شهید بهشتی میرسیدیم یا من آن زمان که دانشجوی دانشگاه تبریز بودم، هر از چندگاهی که می آمدم تهران و میخواستم بروم خانه آقای بهشتی و مسائلم را مطرح کنم، از کانال آقای پرورش وقت میگرفتم، بین آقای پرورش با آیت الله شهید دکتر بهشتی یک ارتباط بسیار صمیمی بود.

وی اظهار داشت:‌ مثلا در جنگ کردستان باز ما از کانال آقای پرورش خدمت آیت الله شهید دکتر بهشتی که آن موقع رئیس دیوان عالی کشور بود می رسیدیم. آن موقع قوه قضائیه نداشتیم و این دو بزرگوار در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از رزمندگان بسیجیان و پاسداران و برای حمایت از خط امام انصافا نقش و روابط بسیار صمیمی و عالی داشتند.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر نقش پرورش در مقابله به ملی گراها گفت: وقتی اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان مطرح شد، طیف‌های لیبرالها و ملی‌گراها از جمله بنی صدر به شدت با این اصل مخالفت کردند و از جمله شخصیتهایی که به دفاع از اصل مترقی ولایت فقیه صحبت کرد، ایشان بود.

صفوی گفت: در اوایل جنگ بنی‌صدر حاضر نبود که سپاه پاسداران و بسیجیان را مجهز کند، یعنی یک سلاحهایی مثل آرپیجی هفت که آن موقع برای ما خیلی مهم بود را به ما نمیداد. در این میان کسی که از تجهیز سپاه پاسداران حمایت میکرد آقای پرورش و مقام معظم رهبری بودند، من یادم هست اولین بخش از آرپیجی هفتی که از خارج خریداری شد و وارد تهران شد با حمایت مقام معظم رهبری و آقای پرورش دو قسمت شد و یک قسمت را به سپاه پاسداران و یک قسمت را به ارتش دادند.

وی ادامه داد: در شروع جنگ تحمیلی در استان خوزستان که عراقیها تا نزدیکی اهواز آمده بودند، ما به تعداد انگشتان دست هم آرپیجی هفت نداشتیم، یعنی پاسدارها و بسیجیها شبها در سوسنگرد و حمیدیه میرفتند و به تانکهای دشمن میرسیدند ولی صبح که می‌آمدند آن تفنگهای ژ۳ را روی زمین میزدند و به بندهای که فرمانده عملیات بودم میگفتند این تیر ژ۳ در تانک فرو نمیرود، حداقل یک آرپیجی هفت به ما بدهید. برای ما آرپیجی هفت آن موقع خیلی مهم بود و آقای پرورش در تدارک و تجهیز و حمایت از بسیج و سپاه پاسداران و همچنین جهاد سازندگی یک نقش محوری داشت.

صفوی با اشاره به نقش پرورش در عزل بنی صدر گفت: باز در رابطه با عزل بنی صدر هم آقای پرورش مؤثر بود، یک مطلبی که من خاطرم می‌آید این است که آقای پرورش در کنار کارهای عقیدتی، سیاسی، فرهنگی با گروههای مسلح مجاهد فی سبیل‌اللهی که قبل از انقلاب فعال بود ارتباط داشت. آقای پرورش هم در تدارک و تهیه سلاح و مهمات به اینها کمک میکرد و هم با اینها جلسات مخصوصی را برای کسانی که جهاد مسلحانه میتوانند انجام دهند، برگزار میکرد. یعنی آقای پرورش این روحیه را در کنار این کارهای عادی، جلسات مخفی، جلسات سیاسی، جلسات انقلابی و برای جهاد مسلحانه علیه رژیم شاهنشاهی سازماندهی میکرد.

وی با اشاره به نقش پرورش در تشکیل سپاه پاسداران و در نظر گرفتن آن در قانون اساسی گفت: وی در تدوین اصل ۱۵۰ قانون اساسی که مربوط بود به تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش داشت، باز بنی صدر و طیفهای لیبرال و ملیگراها مخالفت جدی کردند با اینکه سپاه تشکیل شود. گفتند ارتش هست.

صفوی تاکید کرد: در متن مذاکرات کامل مجلس خبرگان قانون اساسی آمده، انصافاً آقای پرورش که خودش سابقه کار با گروههای جوانان مجاهد مسلح را داشت و قبل از انقلاب خودش هم در تمرینهای تیراندازی با کلت شرکت می‌کرد، آن جایی که بحث تأسیس سپاه پاسداران و اصل ۱۵۰ و ۱۵۱ بود، یک دفاع منطقی و هوشمندانه‌ای کرد و سنگ تمام گذاشت.

صفوی در پایان با اشاره به برگزاری یادمان سومین سالروز ارتحال پرورش گفت: انصافاً امثال بنده و طیف بزرگی از جوانان انقلابی اصفهان خودشان را مدیون اندیشه، تفکر، اخلاق، رفتار و آن بعد معنوی و پرورشی و بعد معلمی این استاد بزرگوار میدانیم. آقای پرورش معلم دیروز، امروز و فردای جوانان این مرز و بوم می‌تواند باشد و برای بزرگداشت و معرفی این شخصیت گرانقدر برای عموم مردم و جوانان یادمان سومین سالروز ارتحال استاد سید علی اکبر پرورش در تاریخ جمعه سوم دیماه ۱۳۹۵ در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.