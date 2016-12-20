محمد عیسی محمدی در حومه حلب سوریه به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه سمنان، محمد عیسی محمدی از مدافعان حرم تیپ فاطمیون در سن جوانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به همرزمان شهید خود پیوست.

آئین استقبال از پیکر شهید محمدی با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور سمنان روز پنجشنبه دوم دی ماه ساعت ۱۵ در کوشک امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

پیکر پاک این شهید والامقام روز جمعه سوم دی‌ماه، بعد از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجد امام خمینی (ره) سمنان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد.

مراسم سوم و هفتم شهید مدافع حرم، محمد عیسی محمدی نیز روز یکشنبه هفته آینده پنجم دی‌ماه از ساعت ۱۴ در مسجد موسی ابن جعفر مهمانشهر سمنان برگزار می‌شود.