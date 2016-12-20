به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیاننژاد در حاشیه بازدید آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) از پروژههای شهری قم، اظهار کرد: شهرداری در ارائه گزارش روند پیشرفت پروژههای عمرانی به مسئولان عالی رتبه استان قم اهتمام جدی دارد به همین علت از آیتالله سعیدی دعوت کرده است تا به صورت مستقیم در جریان روند پیشرفت پروژهها قرار گیرد.
شهردار قم با تأکید بر اینکه همدلی و وحدت عامل اصلی پیشرفت پروژههای عمرانی شهر قم است، اضافه کرد: به برکت این همدلی توانسته تکمیل ۳۰ پروژه در حوزههای عمرانی، ترافیکی و زیست محیطی را تا پایان سال رقم بزنیم که این دستاورد نشان از وجود روحیه جهادی در بدنه نیروهای شهرداری است.
سقائیاننژاد با بیان اینکه تکمیل پروژههای عمرانی سبب آغاز حرکتهای جدید در شهرداری قم میشود، مطرح کرد: اینکه شهرداری قم امسال با وجود رکود و مشکلات مالی توانسته پروژههای ابتدای سال را در کمتر از یک سال به پایان برساند نشان از وجود مشارکت مطلوب دستگاههای همیار شهرداری قم است.
وی از اهتمام مسئولان شهرداری قم برای استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی استان یاد کرد و ادامه داد: شهرداری در سال آینده روند جدیدی را برای خدمترسانی به شهروندان آغاز میکند که حرکت در این مسیر نیازمند مشارکت گستردهتر مسئولان استانی است.
نظر شما