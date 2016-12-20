راه اندازی تعاونی توسعه عمران در شهرستان رودسر

شریف حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد در همه شهرستان های کشور تعاونی توسعه عمران راه اندازی شود، اظهار کرد: این تعاونی با مشارکت شهروندان ساکن آن شهرستان اعم از شاغلان و افراد تولد یافته در شهرستان تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه پنج شهرستان استان گیلان برای اجرای این مصوبه به عنوان پایلوت معرفی شدند، افزود: رودسر، لاهیجان، فومن، سیاهکل و رشت از جمله این پنج شهرستان هستند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودسر خاطرنشان کرد: این شهرستان ها بعداز انجام مقدمات اولیه شروع به عضو گیری جهت تکمیل نیم درصد جمعیت شهرستان که جزء پایه های اصلی تشکیل این تعاونی بوده، کردند.

وی با بیان اینکه با پیگیری و تلاش مسئولان امر در شهرستان رودسر تاکنون ۳۵۰ نفر عضو این تعاونی شده اند، تصریح کرد: برای تشکیل این تعاونی نیم در صد جمعیت شهرستان که معادل ۷۲۰ نفر است باید عضو تعاونی توسعه عمران شوند.

حسن زاده اظهار کرد : این تعاونی به منظور رشد و توسعه شهرستان و هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی و خدماتی، عمرانی و سایر حوزه های فعالیتی سود آور تشکیل می شود.

وی ادامه داد: ازجمله فعالیت های پیش بینی شده دراین تعاونی انجام فعالیت های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان، راه اندازی واحدهای اقتصادی، تولیدی، خدماتی و توزیعی، سرمایه گذاری در طرح ها توسعه شهرستان و انجام معاملات گوناگون از قبیل خرید، فروش، اجاره و... است

به گفته این مسئول سرمایه اولیه پیشنهادی برای راه اندازی این تعاونی در شهرستان رودسر سه میلیارد ریال است.