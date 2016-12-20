جدال مدعیان لیگ والیبال بانوان در نصف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان کشور روز پنجشنبه دوم دیماه با سه دیدار در شهرهای اصفهان و تهران (دو دیدار) پیگیری خواهد شد.

در حساس ترین مسابقه این هفته و در شهر اصفهان، تیم ذوب آهن میزبان بانک سرمایه صدرنشین ۹ امتیازی این رقابت هاست. در حال حاضر ذوب آهن با دو برد از دو مسابقه خود و ۶ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و اگر موفق به شکست سه بر صفر بانک سرمایه شود، صدرنشین خواهد شد، چون بانکی ها یک ست باخته برابر دانشگاه آزاد در هفته سوم دارند.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن که با پنج قهرمانی متوالی در سال های ۸۴ تا ۸۸ پرافتخارترین تیم این رقابت هاست، در این مسابقه فرصت خوبی برای کسب رتبه نخست جدول با استفاده از امتیاز میزبانی دارد.

تیم والیبال سایپا تهران نیز که هم اکنون با دو برد و ۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول است، در هفته چهارم میزبان شهرداری تبریز در خانه والیبال تهران است. نارنجی پوشان سایپا نیز فرصت خوبی برای کسب سومین برد خود دارند تا ضمن تثبیت جایگاه خود نیم نگاهی نیز به رتبه دوم جدول داشته باشند.

شهرداری تبریز در حال حاضر بدون برد و امتیاز در انتهای جدول این رقابت ها قرار دارد و در دیدار با سایپا به دنبال نخستین برد خود خواهد بود.

تیم های دانشگاه آزاد و نماینده شیراز سومین و آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان را در سالن فتح واحد علوم تحقیقات تهران برگزار می کنند.

دانشگاه آزاد تاکنون دو مسابقه در این فصل لیگ برتر بانوان برگزار کرده که مغلوب حریفان خود شده و این هفته در نخستین بازی خانگی خود به دنبال نخستین برد است.

تیم پارس شیراز حریف دانشگاه آزاد با یک برد و سه امتیاز در جایگاه پنجم جدول است و در صورت پیروزی برابر میزبان خود امکان صعود یک پله ای در جدول دارد. تیم پارسه تهران در هفته چهارم لیگ برتر بانوان استراحت دارد.

برنامه کامل هفته چهارم دور رفت به شرح زیر است:

ذوب آهن اصفهان – بانک سرمایه (اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۱)

سایپا تهران – شهرداری تبریز (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۱)

دانشگاه آزاد – پارس شیراز (تهران، سالن فتح، ساعت ۱۱)