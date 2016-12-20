مردم ایلام ۹۵۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء رضایی، در نشست شورای زکات شهرستان مهران که در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزارشد، گفت: بیش از ۸۴ درصد زکاتی که امسال در استان ایلام جمع آوری شده است در زمینه کمک به فقرا و نیازمندان این استان هزینه شده است.

وی افزود: طی ۹ ماهه نخست امسال در مجموع۹۵۰ میلیون تومان زکات در این استان جمع آوری شده است که نسبت به میزان زکات جمع آوری شده سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته است.

رضایی افزود: زکات جمع آوری شده در این استان در زمینه هزینه های درمانی نیازمندان، پرداخت کمک هزینه ازدواج به زوج های مددجو، کمک به ساخت و تعمیرات مسکن، آزادی زندانیان ، هزینه های تحصیلی و نیز پرداخت کمک معیشت و خدمات موردی به نیازمندان این استان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: در حالی که متوسط میزان هزینه کرد زکات دیگر استان های کشور در زمینه کمک به فقرا حدود ۶۰ درصد است این رقم در استان ایلام امسال بیش از ۸۴ درصد بوده است .

رضایی افزود: امسال حدود ۱۶ درصد زکات این استان نیز صرف احداث چند پروژه در مناطق محروم استان شده که در این زمینه شش مسجد و سه حسینیه ساخته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰ درصد برنامه زکات امسال این استان تحقق یافته است، تصریح کرد: تا پایان امسال جمع آوری مبلغ ۱۵ میلیارد ریال زکات در این استان هدف گذاری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام افزود: هم اکنون بیش از ۳۱۰ نفر عامل زکات در زمینه جمع آوری و فرهنگ سازی زکات در این استان فعالیت کرده و در این مدت بیش از ۸۶ جلسه آموزشی با عاملان و مودیان زکات استان برگزار شده است.

امام جمعه شهرستان مهران نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه روایات بسیاری در زمینه لزوم پرداخت زکات نقل شده است افزود:مسئولیت کسانی که در شورای زکات حضور دارند سنگین است.

حجت الاسلام ولدبیگی افزود: پیشنهاد می شود برنامه جامعی برای برای شورای زکات تدوین شود و در اختیار شهرستانهای مختلف استان گذاشته شود.