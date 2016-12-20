ظرفیت انباری شبکه تعاون روستایی کردستان پاسخگوی نیازکشاورزان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی امروز سه شنبه در گردهمایی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی کردستان و جشن شکرگذاری گندم دراین استان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: در جریان خرید گندم در سال جاری به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت انباری شبکه تعاون روستایی استان جوابگوی انتظارات و نیازهای کشاورزان ما نیست.

وی ظرفیت انبار شبکه تعاون روستایی استان را ۱۳۰ هزار تن ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه این انبارها هم بیش از ۲۰ سال از عمر آنها می گذرد و اکثر آنها فرسوده و مستهلک شدند.

وی ادامه داد: نیاز به پشتیبانی مسئولان اعم از کشوری و استانی داریم و امیدواریم با همت آنها ظرفیت ذخیره سازی شبکه تعاون روستایی استان به ۳۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کردستان اظهارداشت: امروز کشاورزان ما جزو اقشار پیشرو هستند و دیگر تنها به تخلیه گندم در انبارها قناعت نمی کنند وانتظار امکانات بیشتری را دارند.

احمدی بیان کرد: بخشی از کار ما در فصل خرید گندم توسط رایانه متصل به شبکه اینترنت انجام می شود که به دلیل مجهز نبود مراکز خرید ما به اینترنت مجبور بودیم مسافت های ۶۰ کیلومتر و حتی بیشتر را با مرکز شهرستان برای انجام کارها طی کنیم.

وی عنوان کرد: امسال ۷ میلیارد تومان کارمزد از شبکه غله و خدمات بازرگانی استان دریافت کردیم که تمام این مبلغ را به خرید کود اختصاص دادیم و همزمان با خرید گندم این میزان کود را هم بین کشاورزان توزیع کردیم.

وی اظهارداشت: به هر میزان که دولت به ما کمک کند آمادگی داریم که اعتباراتی را صرف کارهای زیربنایی و احداث انبار و سیلو کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کردستان اظهارداشت: با توجه به خرید ۸۵۶ هزار تن گندم درکردستان و سرانه مصرف ۲۵۰ هزار تن از این محصول دراستان، نیاز به احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی داریم که امیدواریم دولت در این راستا ما را حمایت کند.