کاندیداهای مدال خورشیدی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دومین دوره مراسم مدال خورشیدی که به همت موسسه فرهنگی هنری «کارنامه» و همراهی دانشگاه تهران برگزار می شود، در پی نظرسنجی از ۸۰ چهره مطرح فعال در عرصه طراحی صحنه، هنرمندان، اساتید دانشگاه و همچنین نظرسنجی عمومی از مخاطبین تئاتر، سینما و سریال از طریق سامانه تیوال، در هر بخش اسامی کاندیدای برگزیده برای دریافت مدال استاد خورشیدی را بدون ذکر اولویت و به ترتیب حروف الفبا اعلام می کند.

ضمن قدردانی از طراحی صحنه نمایش های «هویت پروانه‌های مرده و نمایش صور اسرافیل»، نمایش «خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی» با طراحی علی رفیعی و نمایش «سقراط » با طراحی رضا مهدی‌زاده و نمایش « می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» با طراحی امیرحسین قدسی و همایون غنی زاده کاندیدای برترین طراحی صحنه تئاتر شدند.

ضمن قدردانی از طراحی صحنه فیلم های «فروشنده، ابد و یک روز و خواب تلخ» فیلم «ایستاده در غبار» با طراحی صحنه محمدرضا شجاعی، فیلم «اژدها وارد می شود» با طراحی صحنه امیرحسین قدسی،‌ و فیلم «احتمال باران اسیدی» با طراحی صحنه ایرج رامین‌فرکاندیدای بهترین طراحی صحنه سینما شدند.

سریال «شهرزاد» با طراحی صحنه حسن روح‌پروری و سریال «نفس گرم» با طراحی صحنه مجید لیلاجی و سریال «هشت و نیم دقیقه» با طراحی صحنه سعید اسدی کاندیدای برترین طراحی صحنه سریال شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مراسم مدال خورشیدی که به همت موسسه فرهنگی هنری «کارنامه» برگزار می شود، برترین طراحی صحنه سال تئاتر، سینما و سریال طی مراسمی روز چهارشنبه ۱ دی ماه در محل سالن شهید آوینی دانشگاه تهران ساعت ۱۸ با حضور چهره های مختلف فرهنگی و هنری معرفی می‌شوند.