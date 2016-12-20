به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر قم با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف نظام باید نسبت به اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف کشور اهتمام جدی داشته باشند، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در سلیقه، شوق و انگیزه با یکدیگر همدل و همراه باشند تا بتوانند خواسته‌های مورد نیاز شهروندان را دنبال کنند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه شهروندان نیز باید در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی مشارکت‌های لازم را داشته باشند، تصریح کرد: مسئولان شهر قم با همدلی مطلوب در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش می‌کنند.

وی انسجام و همدلی را یکی از ویژگی‌های کار جهادی دانست و مطرح کرد: شهروندان به مسئولانی که خواسته‌های آن‌ها را با روحیه جهادی دنبال می‌کنند اعتماد دارند به همین علت مسئولان باید با تکیه بر روحیه جهادی خود از داشته‌های خود بیشترین استفاده را داشته باشند.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی به گره کور شهر قم تبدیل شده است، عنوان کرد: شهروندان از مسئولان انتظار تکمیل این پروژه‌ها را دارند به همین علت اهتمام شهرداری نسبت به تکمیل این پروژه‌ها تا پایان سال قابل تقدیر است.

امام جمعه قم بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف عمرانی استان تأکید کرد و گفت: مسئولانی که با روحیه‌های جهادی وظایف خود را انجام می‌دهند باید در تریبون‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند.