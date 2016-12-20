حادثه برلین، محور تماس تلفنی اوباما و مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره حادثه شب گذشته در برلین به رایزنی پرداختند.

بنا به اعلام سرویس مطبوعاتی دولت آلمان، محور اصلی گفتگوی طرفین، حادثه تروریستی شب گذشته در برلین بود.

سرویس مطبوعاتی دولت آلمان با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: در تماس تلفنی امروز صبح، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا ضمن عرض تسلیت به «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به وی قول داد تا حمایت های لازم را از این کشور در فرایند تحقیق و تفحص پیرامون این حادثه به انجام برساند.

لازم به ذکر است، ورود ناگهانی و عامدانه یک کامیون به داخل یک فروشگاه در شهر «برلین» پایتخت آلمان، تا کنون ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشته است.

رسانه های محلی به نقل از نیروهای پلیس حاضر در محل حادثه گزارش دادند که این حمله در فروشگاهی در مجاورت خیابان «کورفراِستندام» برلین به وقوع پیوسته بود.

سخنگوی پلیس شهر برلین دقایقی پس از این رویداد به خبرنگاران گفت که «راننده این کامیون دستگیر شده و هم اکنون برای طی مراحل تحقیقات در پاسگاه پلیس بسر می برد».

گفتنی است، این رویداد یادآور حمله تروریستی ماه ژوئیه در «نیس» فرانسه بود که طی آن، یک فرد تونسی تبار به نام «محمد بوهلل» با راندن یک کامیون ۱۹ تُنی به سوی جمعیتی که در حال تماشای مراسم آتش بازی به مناسبت «روز باستیل» بودند، باعث مرگ ۸۶ تَن شده بود.