به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان گلستان که ظهر سه‌شنبه برگزار شد، گفت: این مسئله که ما ۲۰ سال پیش درچه جایگاهی بودیم، در حال حاضر در چه جایگاهی هستیم و ۲۰ سال آینده در چه جایگاهی خواهیم بود درد است.

وی افزود: هدف امام راحل از انقلاب این بود که کشور در فضایل و مقدسات رشد کرده اما شرایط فعلی و آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بابیان اینکه هر معلولی تابع علتی است، اظهار کرد: باید با برگزاری مدون جلسات برای آگاهی از اقدامات انجام‌شده و شناسایی دقیق آسیب‌های اجتماعی قدم برداریم.

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: باید تلاش کنیم اجرای فعالیت‌های فرهنگی را افزایش دهیم البته در حال حاضر هم فعالیت‌های فرهنگی زیادی برگزار می‌شود اما ازآنجایی‌که انسجام واحدی بین این فعالیت‌ها وجود ندارد آن‌گونه که باید تأثیرگذار باشد تأثیرگذار نیست.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری اساتید دانشگاه‌ها از معضلات اجتماعی اطلاعی ندارند و به همین دلیل نمی‌دانند چگونه باید به دانشجویان و افرادی که با آن‌ها سروکار داند اطلاع‌رسانی کنند.