مشکل بزرگ پرسپولیس برای فروش محمد انصاری

به گزارش خبرنگار مهر، این درست که با فروش محمد انصاری پرسپولیس از منظر مالی توانمند می شود و حتی می تواند به دنبال امثال سروش رفیعی هم برود و در خط حمله و در بخش بازی سازی اش شرایط را بهتر کند اما این فروش و آن سودکردن تنها در صورتی برای پرسپولیس مفهوم بهتری پیدا می کند که قبل از فروش محمد انصاری به مشتری های چینی، قلب دفاع این تیم درست شود و جانشین محمد انصاری در این تیم بتواند کنار سید جلال حسینی تونل دفاع پرسپولیس را جمع و جور کند.

در واقع تنها در صورتی پرسپولیس حق فروش انصاری را از منظر فنی دارد که برای انصاری جانشین داشته باشد آن هم نه جانشینی مثل ماهینی که تجربه ای مثل قشقایی را در کارنامه خود دارد. شاید برانکو بتواند یک محمد انصاری دیگر را برای این پست بسازد اما پروسه بازیکن سازی زمان بر است و اینگونه نیست که یک باشگاه با این رویکرد بتواند هم تیم را جمع کند و هم برای قهرمانی بجنگد.

برانکو به همین دلیل این روزها به شدت دنبال جانشین برای محمد انصاری است و تا کنون هم راضی به جدا شدن او نشده است؛ به ویژه آنکه امید عالیشاه، احمد نوراللهی و احتمالا آرام طبع از پرسپولیس کنار خواهند رفت و دوتای آنها در جیب مهمترین رقیب پرسپولیس یعنی تراکتور سازی خواهند بود.

برانکو و پرسپولیس اگر نتوانند جانشینی برای انصاری پیدا کنند هرگز به این فروش نباید تن در بدهند چرا که قلب دفاعی که کمترین گل خورده لیگ را دارد، برای هر تیمی بسیار مهم است و اهرمی است برای رسیدن به قهرمانی.