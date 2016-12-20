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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی:

بانوان جذب ورزش همگانی شوند/ضرورت ارائه آموزش های نوین ورزشی

بانوان جذب ورزش همگانی شوند/ضرورت ارائه آموزش های نوین ورزشی

خرم آباد - رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر جذب بانوان به حوزه ورزش همگانی گفت: ارائه آموزش های نوین در حوزه ورزش همگانی ضروری است.

به گزارش خبرنگارمهر، امیر مجدآرا ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزش های همگانی استان گفت: ما مسئول اداره کردن سازمان نیستیم بلکه مسئول پرورش آن هستیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم خلق روش کنیم تا در این میان ورزش همگانی جزو برترینهای فدراسیون ها باشد.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر اینکه به ویژه در راستای جذب بانوان به ورزش باید تلاش کنیم، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته دراین سال لوح تقدیری از وزارت ورزش و جوانان به عنوان فدراسیون پیشرو به فدراسیون ورزش های همگانی داده شد.  

مجدآرا با بیان اینکه اگر سازمان هیئت های ورزش های همگانی را یک مثلث درنظر بگیریم یک ضلع آن آموزش نوین است، تصریح کرد: مربی ها باید آموزش نو را به ورزشکاران بدهند و افراد را از آموزشهای نوین دنیا آگاه سازند.

وی با اشاره به اینکه ضلع دیگر این مثلث تجهیزات، امکانات و تاسیسات است، ادامه داد: موضوع بعدی که ضلع اصلی این مثلث است تبلیغات و رسانه ها هستند.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی افزود: این سه ضلع در توسعه ورزش همگانی نقش اساسی دارند که در این بین خواست و اراده مردم در قاعده مثلث قرار گرفته است.

مجدآرا یادآور شد: نکته اصلی نقش مادران در ورود فرزندان به حوزه ورزش همگانی است و این نقش به عنوان عمود خیمه ورزش کشور محسوب می شود.

در این جلسه برای مشخص شدن رئیس هیئت ورزش های همگانی لرستان انتخابات صورت گرفت که در نهایت از بین محمد میرزایی، تیمور احمدی و محمد نوروزی علم بعد از رای گیری نهایی تیمور احمدی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت ورزش های همگانی لرستان انتخاب شد.

کد مطلب 3855332

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