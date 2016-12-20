تراکتورسازی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ جام حذفی لیگ برتری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال و از مرحله یک چهارم نهایی، تیم فوتبال تراکتورسازی امروز در گچساران به مصاف تیم نفت و گاز این شهر رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک مقابل این تیم به برتری برسد. به این ترتیب تنها تیم غیر لیگ برتری جام حذفی هم از دور این رقابتها کنار رفت.

در این مسابقه که از ساعت ۱۴ آغاز شد، برای تراکتورسازی شهرام گودرزی (۱۸)، فرزاد حاتمی (۳۰) و محمد ابراهیمی (۷۷) گلزنی کردند و گل تیم نفت و گاز هم عبدالهادی خنیفر (۷۹) به ثمر رسید.

به این ترتیب شاگردان امیر قلعه نویی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تراکتوری ها در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف برنده دیدار ذوب آهن با گسترش فولاد تبریز بروند.