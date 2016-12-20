مقابله با موادمخدر اولویت مسئولان سرخه است/ دستگیری ۱۴خرده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و نظارت بر مبارزه با مواد مخدر سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر همواره از اولویت ها و ضرورت ها معرفی شده است، ابراز داشت: با پیگیری ها و نظارت نیروی انتظامی و دستگاه های نظارتی طی ماه جاری بسیاری از خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شده اند که این عملکرد مطلوبی در راستای مبارزه با پخش و توزیع مواد مخدر در شهرستان در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پدیده اعتیاد و توزیع مواد مخدر در سرخه بسیار کمرنگ است، افزود: همه دستگاه های نظارتی و اجرایی شهرستان با نظارت مستمر و فراگیر در ارتباط با پدیده شوم اعتیاد و همچنین اجرای طرح ها و برنامه های مدون در راستای مبارزه با توزیع مواد مخدر می کوشند تا مبارزه با اعتیاد را در دستور کار خود قرار دهند.

اعتیاد نباید در بین جوانان شیوع پیدا کند

فرماندار سرخه با اشاره به اینکه اعتیاد در بین جوانان امروز و بخصوص در بین بانوان شیوع فراوانی پیدا کرده است، ابراز داشت: زنان به عنوان مرکز ثقل و پایه های استوار نهاد خانواده به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در جامعه امروزی محسوب می شود که باید خانواده ها در برابر تهدیدات این پدیده خانمان‌سوز واکسینه شوند.

مویدی زاده در ادامه تصریح کرد: عدم آگاهی لازم در بین جوانان و نوجوانان از اثرات سوء مصرف مواد مخدر و همچنین آثار مخرب اجتماعی که بر افراد جامعه برجای خواهد گذاشت یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذاری است که آنها را در دامان اعتیاد گرفتار می کند لذا خانواده ها باید فرزندان خود را از مصادیق اعتیاد آگاه کنند.

وی بیان اینکه باید با پدیده شوم اعتیاد به عنوان یکی از معضلات جامعه به صورت جدی مقابله کرد، افزود: یک از راهکارهایی که می تواند در این بین اثر گذار باشد عدم دسترسی جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و جلوگیری از فروش و پخش آن است لذا نیروی انتظامی و دستگاه های نظارتی مبارزه با خرده فروشان را باید در دستور کار قرار دهند.