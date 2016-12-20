ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کردستان ۱.۸۲ اسب بخاردرهکتاراست

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری امروز سه شنبه در گردهمایی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی کردستان و جشن شکرگذاری گندم دراین استان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: درآمد استان از تولید گندم در سال جاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی عنوان کرد: یک میلیون تن گندم در استان تولید که ۸۵۶ هزار تن آن توسط دولت از کشاورزان خریداری شد.

وی اظهارداشت: براساس بررسی های انجام شده حدود ۴۸ درصد علت افزایش میزان عملکرد امسال گندم دراستان مربوط به تاثیر مثبت پراکنش بارندگی و ۵۲ درصد آن در ارتباط با تاثیرات عملیات زراعی و استفاده از نهاده های مطلوب بوده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر سال های پرباران تراز سال گذشته هم داشتیم اما ماکزیمم تولید گندم استان ۷۴۰ هزار تن بوده بنابراین می توانیم ادعا کنیم دیگر کشاورزی استان از حالت سنتی خارج شده است.

ذوالفقاری بیان کرد: ضریب مکانیزاسیون کشاروزی استان ۱.۸۲ اسب بخار درهکتار است و این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۶ درصد اراضی استان از نظر فسفات فقیر است، اظهارداشت: زمانی میزان مصرف کود دراستان ۱۲۰ هزار تن بود که بعد این میزان به ۱۸ هزار تن رسید.

وی اضافه کرد: هدف ما افزایش مصرف کود نیست بلکه ما به دنبال درست مصرف کردن آن در راستای افزایش تولید هستیم و اکنون تعادلی ایجاد شده و میزان مصرف کود ما دراستان ۴۶ هزارتن است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: ۲۱۰ هزار هکتار مبارزه با آفات و ۱۳۰ هزار هکتار مبارزه با علف های هرز در سال زراعی ۹۴ -۹۵ در استان انجام شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه ۳۰ درصد از رارعت دیم مستقیما به کیفیت بذر مربوط می شود، گفت: ۸۰ هزار تن مصرف بذر دراستان داریم که تنها ۱۰ درصد بذر گواهی شده را توانستیم به کشاورزان تحویل دهیم.

وی اظهارداشت: امیدواریم امسال بتوانیم ۳۰ هزار تن بذر گواهی شده را در اختیار کشاورزان استان قرار دهیم.