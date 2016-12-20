افزایش ۶.۴ درصدی ازدواج/۷۷۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ثبت احوال دستگاه حاکمیتی است به گونه ای که چهار هدف و ۵۴ برنامه در سطح کلان را در ۱۲۸ فعالیت دنبال می کند.

وی اظهار کرد: ثبت احوال با شعار« ثبت احوال نوین، زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک» در زمینه های اقتصادی و فرهنگی سازی اقدامات خوبی انجام داده است.

صدور ۷۰۰ هزار شناسنامه مکانیزه

وی افزود: هم اکنون سندهای هویتی الکترونیک با ضریب امنیت بالا به مردم ارائه می شود و امسال ۷۷۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس ظرفیت های ثبت احوال در راستای توسعه و اشتغال پیش می رویم، افزود: بیش از ۶۶ دفتر پیش‎خوان و ۱۰۰ ایستگاه پست مجوز فعالیت‎های ثبت احوال را دریافت کرده و بیش از ۴۵۰ شغل در این حوزه ایجاد شده است.

زین الصالحین تصریح کرد: در دو سال آینده تمام مردم کرمان شناسنامه مکانیز و کارت ملی هوشمند خواهند داشت و تاکنون ۷۰۰ هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه های ثبت احوال در شهرستان ها، گفت: هفت پروژه صفر در ثبت احوال با حمایت بنیاد مسکن در حال اجرا است که با سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد تومان در آینده نزدیک به بهره‎برداری می‎رسند.

وی ادامه داد: اداره ثبت احوال چهار نمایندگی در سطح استان کرمان وسه نمایندگی در شمال استان مستقر کرده است.

وی با تاکید به تحول در افزایش جمعیت انسانی، اظهار کرد: شورای راهبردی جمعیت و شورای ثبت وقایع طبیعی در راستای افزایش جمعیت تشکیل شده است.

مدیرکل ثبت احوال عنوان کرد: مردم برای اخذ کارت ملی هوشمند می توانند از طریق دفتار پیشخوان با واریز مبلغ ۲۰ هزار تومان به خزانه دولت و ۱۱هزارتومن کارمزد دفاتر اقدام کنند.

وی گفت: امسال ۳۰ میلیارد تومان وجه از فعالیت های ثبت احوال به خزانه دولت واریز شد که ۵۰ درصد آن در حوزه کارت ملی هوشمند و ۷۵درصد در حوزه شناسنامه مکانیزه برگشت داده شد.

وی ادامه داد: اداره ثبت احوال استان کرمان در سال ۹۴ رتبه اول کشوری را بین ادارات مختلف بدست آورد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با بیان اینکه سرشماری اعلام شده بر اساس سندهای ثبت شده در ثبت احوال است، اظهار کرد: جمعیت استان کرمان تا آبان ماه سال جاری سه میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷۰۵ نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۵۹۷ هزار و ۸۴۲ نفر مرد و یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۸۶۳ نفر زن هستند.

کاهش ۱.۵ درصدی ولادت در کرمان

وی با اشاره به اینکه نرخ کل ولادت در ابتدای سال تا آبانماه ۱.۵ درصد کاهش داشته، گفت: نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش وفات اعلام شده است.

وی افزود: علت مرگ افراد در سال جاری بیماری تنفسی و قلبی و عروقی اعلام شد که بیشتر مرگ و میر را مردان به خود اختصاص داده اند.

زین‎الصالحین اضافه کرد: همچنین در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل طلاق سه درصد کاهش و ازدواج ۶.۴ درصد افزایش داشته است.

وی از فروانی نام ها در هشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: از اول سال جاری تاکنون نام‎های فاطمه، فاطمه‎زهرا، نازنین‎زهرا و رقیه در دختران رتبه اول و نام‎های امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و محمد در بین پسران رتبه‎های اول را دارند، اما این اسامی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‎اند.

در پایان این نشست از خبرنگاران حوزه ثبت احوال استان کرمان و خبرنگار مهر تجلیل به عمل آمد.